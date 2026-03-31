De película: una mujer esposada huyó por la ventana de un patrullero y el momento quedó registrado por cámaras

Un transeúnte grabó la secuencia y la Policía logró recapturarla. La mujer estaba prófuga por violar su libertad condicional.

Una mujer esposada huyó por la ventana de un patrullero y el momento quedó registrado por cámaras

Un insólito hecho ocurrió este lunes en la ciudad estadounidense de Muskegon Heights en Míchigan cuando una mujer se escapó de una patrulla policial por la ventanilla con sus manos sujetas por esposas en la espalda.

En un video difundido por redes sociales, se puede ver cómo la mujer se desliza por la ventanilla, la cual se encontraba semiabierta, y consigue sacar parte de su cuerpo del vehículo. Con dificultad, logró sacar sus piernas y saltar a la calle, para luego darse a la fuga rápidamente.

Embed Una mujer en Muskegon Heights, Michigan, se volvió viral tras escapar de un patrullero pese a estar esposada. Aprovechó un descuido de los agentes, se deslizó por la ventanilla trasera y huyó corriendo antes de que notaran su fuga. pic.twitter.com/PwDRG9K6nQ — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) March 31, 2026 En tanto, efectivos policiales se encontraban a unos metros registrando una camioneta, por lo que no advirtieron la fuga de la mujer. Cuando uno de los uniformados se acercó al vehículo y se percató que no estaba, rápidamente pidió refuerzos y comenzó una búsqueda frenética.

La captura de la mujer Tras permanecer prófuga durante la noche del lunes, este martes por la madrugada fue hallada en una vivienda abandonada cerca de la zona. Según detalló un comunicado al que accedió CBS News, la mujer fue recapturada gracias al video difundido por la persona que registró el momento de la fuga. "El Departamento de Policía de Muskegon Heights agradece al ciudadano que informó sobre su ubicación”, expresaron.

Según informaron las autoridades locales, la mujer (cuya identidad se mantiene bajo reserva) fue detenida por violar su libertad condicional. Tras un patrullaje, un policía local identificó un vehículo estacionado frente a un comercio abandonado, dentro del cual se encontraba la mujer.

Tras realizar un escaneo de huellas digitales, las autoridades confirmaron que pesaba sobre ella una orden de captura pendiente, por lo que procedieron a esposarla y subirla a la parte trasera de la patrulla. Según trascendió, la sospechosa se encontraba prófuga desde el 12 de enero de 2026 y cumplía una condena por fabricación y distribución de narcóticos. Actualmente, la mujer fue trasladada a la cárcel del condado de Muskegon y enfrenta cargos adicionales por evasión a un agente de policía y allanamiento de morada con agravantes.