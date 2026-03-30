Aprobó el examen teórico de conducir tras 139 intentos en casi 10 años: el insólito error que tenía

El protagonista no se rindió e intentó decenas de veces conseguir su licencia de conducir. Ahora, le falta realizar el exámen práctico. En caso de rendirlo mal, vuelve al inicio.

Un hombre en Polonia logró finalmente aprobar el examen teórico para obtener la licencia de conducir luego de “casi una década de intentos fallidos”. Su caso llamó la atención y se volvió viral en redes sociales por la insólita cantidad de veces que debió rendir la prueba hasta alcanzar el objetivo.

Según informaron medios locales, el aspirante necesitó un total de “139 intentos desde 2017” para superar la instancia obligatoria, en la que “gastó alrededor de 1.800 dólares en tasas”. La historia se conoció tras la confirmación de las autoridades del Centro de Tráfico Vial de Malopolska.

Cuál era el constante error en la prueba Según explicaron desde el organismo, el hombre no abandonó su meta y continuó presentándose al examen una y otra vez sin parar. En ese hilo, su perseverancia fue destacada por el director del centro, quien subrayó la importancia que tenía para él conseguir la licencia de conducir de la forma adecuada.

Sin embargo, tras analizar el caso en concreto, detectaron que el principal problema era que el aspirante utilizaba un material de estudio desactualizado, que no incluía todas las preguntas posibles del examen. Este era el motivo que explicaba los “constantes errores” en la evaluación teórica.

Examen de conducir - licencia de conducir Intentó casi 140 veces el examen teórico de conducir. En tanto, una vez que comenzó a prepararse con el contenido correcto, su rendimiento en los exámenes comenzó a mejorar progresivamente. Aún así, los errores continuaban e impedían su objetivo. Finalmente, en cada intento reducía la cantidad de fallas hasta que finalmente logró aprobar la prueba.