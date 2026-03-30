Insólito: iba manejando durante un juicio por Zoom, lo negó ante el juez y terminó con otra condena

Una mujer fue sancionada por la Justicia de Estados Unidos luego de conectarse a una audiencia virtual mientras conducía. Lo que empeoró su situación es que “negó reiteradamente la acción ante el juez” . El episodio quedó registrado por la grabación de Zoom y se volvió viral rápidamente.

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El hecho ocurrió en el estado de Michigan, donde la acusada participaba de una citación judicial por la plataforma de videoconferencias. A pesar de que las imágenes mostraban claramente que estaba al volante, la protagonista insistió ante las autoridades y presentes en que “no manejaba” .

La protagonista del caso, identificada como Kimberly Carrol, debía asistir a la audiencia de manera presencial. Pero al percatarse de que no llegaría a tiempo al tribunal, decidió conectarse desde su auto . Sin embargo, en vez de estacionarse y detener el vehículo, decidió seguir conduciendo.

Debido a esto, además del fuerte enojo del juez ante las evidentes mentiras, el momento también derivó en una nueva condena por mentir durante el proceso .

Al iniciar la videollamada, el juez le advirtió de inmediato la situación: "Señora, no puede estar conduciendo. ¿Qué está haciendo?" . Sin embargo, la mujer aseguró que no conducía y que solo era pasajera, pese a que se le veía claramente en el asiento del conductor.

El magistrado le pidió entonces que mostrara en pantalla a la persona que supuestamente manejaba el vehículo, pero la mujer no pudo hacerlo. Ante esa respuesta, el juez la acusó de mentirle directamente. "¿Se cree que soy estúpido? Me está mintiendo", dijo el juez muy enojado.

Embed - Metro Detroit woman caught driving during Zoom court hearing, lying to judge

Si bien no trascendieron los cargos originales por los que se llevaba a cabo la audiencia, la mujer recibió una sanción adicional por su conducta durante la citación.

El video del momento se viralizó en redes sociales y, posteriormente, la acusada reconoció su error y pidió disculpas. Admitió que fue una mala decisión conectarse mientras conducía y explicó que actuó así por un ataque de pánico al ver que no llegaba a tiempo.

"Asumo la responsabilidad de mi error. Acudir a un juicio en Zoom mientras estaba conduciendo fue una mala decisión. Me arrepiento de ello", confesó a Fox2 Detroit.