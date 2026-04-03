Cayeron "Derly", "Peludo" y "Tirri", integrantes de una "familia conflictiva" que hirió a dos vecinos en Maipú

Personal de la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID) realizó este jueves siete allanamientos en Maipú y detuvo a los integrantes de un clan familiar que serían los autores de dos hechos violentos que dejaron como saldo a dos personas heridas con armas de fuego y blancas.

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Se trata, según información policial, de cuatro sujetos conocidos en el barrio Cuadro Estación de Russell como “Derly”, “Peludo” y “Tirri”, además de otro sujeto con pedido de captura vigente.

El primer hecho investigado tuvo lugar el 18 de marzo pasado, cerca de las 20.30, cuando un hombre se encontraba con su hijo en un negocio ubicado en Espejo y Cuadro Estación de Russell, Maipú. Al lugar llegó un familiar herido, diciéndole que unos sujetos lo habían golpeado violentamente. El hombre salió del negocio y se encontró con un grupo de hombres de la misma barriada y, tras ser amenazado, lo golpearon.

El hombre consiguió librarse y salió corriendo, pero uno de los agresores le dio alcance y, con un cuchillo de carnicero, lo hirió en la zona abdominal, mientras otro agresor empezó a golpearlo y a darle patadas en todo el cuerpo.

El segundo hecho investigado se produjo dos días después, cerca de las 22, cuando un hombre se dirigía a comprar en un kiosco del barrio Cuadro Estación de Russell, Maipú, ubicado cerca de su casa. Mientras caminaba, fue abordado por un grupo de delincuentes que comenzaron a amenazarlo de muerte y luego a dispararle. Uno de los proyectiles le produjo una herida en la pierna izquierda a la altura de la rodilla.

Luego de las denuncias correspondientes, personal de la Unidad Investigativa de la Departamental Maipú logró identificar a los sujetos que participaron de las dos agresiones con armas, determinándose que eran miembros de una conocida familia conflictiva que reside en el barrio Cuadro Estación de Russell.

Con esta información precisa, desde la Oficina Fiscal de Maipú se solicitó al Juzgado Penal Colegiado en turno cuatro órdenes de allanamiento que, en las últimas horas, fueron efectivizadas por personal de la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID).

El operativo, realizado ayer, permitió la detención de los sospechosos y el secuestro de dos armas de fuego —una pistola calibre 9 mm y un revólver calibre 22—, además de municiones y marihuana.