La bronca del papá del quiosquero asesinado: “Gracias Alberto y Cristina por largar a los matones”

La bronca se instaló entre los vecinos, amigos y familiares de Roberto Sabo, el quiosquero de 45 años asesinado a balazos este domingo durante un robo en la localidad bonaerense de Ramos Mejía (partido de La Matanza). Uno de los que habló fue el papá del hombre ultimado, quien cuestionó severamente al gobierno de Alberto Fernández.

“Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me arruinaron la familia. Nunca más puedo vivir tranquilo. Quiero agradecer a Alberto y a Cristina, que largan a los chorros, a todos los asesinos, a los matones, a matar gente buena a la calle. Gracias Alberto y gracias Cristina. Y gracias Guillermo Moreno”, lamentó Pedro Sabo ante las cámaras del canal TN.

En ese sentido, y en medio del dolor por la pérdida de su hijo, el hombre citó los recordados dichos de la conductora Susana Giménez, cuando mataron a su florista en 2009.

“Les quiero decir la frase de Susana Giménez: ‘Al que mata hay que matarlo, pena de muerte a los delincuentes’”, agregó el hombre, visiblemente afectado por el crimen.

“(A los detenidos) los tienen guardados acá en la comisaría de Ramos porque los están cuidando para que la gente no les haga nada, manga de...”, señaló.

Sabo agradeció el apoyo de los vecinos en este difícil momento: “Agradezco a mucha gente que viene a saludarme, que hace 40 años que trabajo en la misma cuadra. No sé qué decir. Nunca pensé que me fuera a pasar esto”.

“Quisiera cortarle las manos a quien vote por Alberto y por Cristina. Porque nunca les pasó nada seguramente. Yo no pensé que me iba a pasar esto. Me arruinaron toda la familia, nunca más voy a vivir tranquilo”, consideró.

“Ahora no sé qué vamos a hacer porque estamos llenos de delincuentes acá. No sé si mañana voy a trabajar y me matan a mí también”, añadió.

Después del asesinato del quiosquero, los vecinos marcharon en la zona en pedido de justicia y hasta echaron al móvil de C5N.

“Váyanse, loco”, “De acá se van a pata”, “Fuera” y “Den la vuelta” fueron algunos de los gritos de enojo y hartazgo de los residentes de la zona dirigidos al canal, históricamente asociado a la militancia kirchnerista.

También, de manera peyorativa, los vecinos les gritaban el apellido del exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, por ser referente del garantismo penal.

Los vecinos, además, se trasladaron a la puerta de la seccional 2°, donde están detenidos los autores de crimen: un hombre de 29 años y una adolescente de 15. Exigieron la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien llegó al lugar a las 21.30.

El crimen del quiosquero que conmociona al país

Roberto Sabo, un comerciante de 45 años, fue asesinado a balazos el domingo cuando una pareja de delincuentes intentó robarle en su negocio de la localidad de Ramos Mejía, La Matanza. Los sospechosos, un hombre de 29 años y una adolescente de 15 -inimputable por la edad-, robaron un vehículo y una moto para escapar, pero terminaron detenidos.

El episodio de inseguridad ocurrió este domingo cerca de las 14, cuando un sujeto entró a un quiosco ubicado en Avenida de Mayo y Alvarado, en pleno centro comercial, y asesinó a su dueño a tiros. La víctima murió prácticamente en el acto.

Según el informe preliminar de los forenses, en su cuerpo tenía seis orificios de bala.

"Matanza zona liberada", rezaba uno de los carteles de la protesta en Ramos Mejía. (Clarín)

Un testigo pudo alertar a la Policía cuando el supuesto asesino salió del local y se fugó en un Ford Focus color negro, que había sido robado minutos antes y a mano armada a un remisero que se encontraba por la zona.

Inseguridad. El reclamo de justicia por el crimen del quiosquero, frente a una comisaría de Ramos Mejía. (Clarín)

En medio del escape, los dos delincuentes que iban en el auto chocaron contra un árbol en el cruce de las calles Saavedra y Alvear, tras lo cual, ingresaron a un supermercado con la intención de simular unas compras y cambiarse la vestimenta para no ser reconocidos.

Los detenidos fueron identificados como Leonardo Daniel Suárez, de 29 años, y una chica de 15.

“Son personas que cometen ilícitos fuera de la zona de residencia. Las cámaras de seguridad ubicaron las avenidas por donde circularon, por lo que se estableció el circuito que realizaron y en 20 minutos se los atrapó”, comentó a Télam una persona cercana a la causa.