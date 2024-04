Amenazaron a punta de pistola a un hombre con su bebé en brazos y le robaron (VIDEO)

En un escalofriante episodio, un grupo de delincuentes interceptó a un hombre que viajaba con su bebé en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Amenazándolo con armas de fuego, lo obligaron a bajar del vehículo y perpetraron un robo. La violencia extrema ocurrió cuando dispararon en dos oportunidades. Ninguna de las balas hirió a la familia.

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Berón de Astrada y Cervantes, y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos, quienes, cansados de la inseguridad, decidieron tomar medidas por su cuenta.

Las imágenes generaron indignación en las redes.

En el video se observa cómo los delincuentes, a bordo de un vehículo negro, interceptan frontalmente al hombre que conducía una camioneta blanca. Al menos cuatro asaltantes descienden del automóvil y apuntan con armas al conductor.

El hombre rápidamente desciende del vehículo con su bebé en brazos, tratando de protegerla mientras los delincuentes lo amenazan. Durante el asalto, uno de los ladrones dispara dos veces, pero afortunadamente las balas no alcanzan a las víctimas.

El terror duró apenas unos segundos antes de que los vecinos alertaran a la policía. Una vecina, Nadia, presenció la escena y salió a ayudar al hombre y a la bebé.

La esposa de la víctima, Débora, relató sobre el hecho: “Me llamó mi marido desde un teléfono desconocido y cuando lo tiendo me dijo que le habían robado. Me contó que salió a comprar con la bebé y cuando enseguida los vio se dio cuenta de que estaban armados. ‘Apenas lo vi me di vuelta a sacar a la beba’, me dijo. Cree que escuchó que uno de ellos dijo que estaba la beba ahí”.

“Fue una situación muy difícil. Terminamos agradeciendo que no pase algo peor, de que nos dejaron vivos”, expresó.

A pesar de la pronta llegada de un patrullero y la toma de denuncia, los delincuentes continuaron su raid delictivo en la zona, perpetrando al menos dos robos más en poco tiempo.

Ante el aumento de la inseguridad, los vecinos de Ramos Mejía tomaron medidas para protegerse. Se comunican constantemente a través de un grupo de WhatsApp donde hay más de 300 integrantes y para mañana organizaron una convocatoria en la plaza de San Justo para exigir mayor presencia policial en el barrio.