Mario Teruel habló de su hijo imputado por abuso sexual: “Me siento orgulloso de él a pesar de su error”

El integrante del grupo folclórico Los Nocheros, Mario Teruel, habló de su hijo Marcos Teruel que está siendo juzgado por dos cargos de abuso sexual en Salta.

“Desde el primer momento en que mi hijo cometió un error lo tienen que juzgar por eso y no por las otras mentiras que se han dicho”, dijo en diálogo con Cadena 3.

“Él me confesó que había sido un manoseo con una nena. Quería pedirle perdón, porque fue un momento espantoso de su vida por el cual no pudo vivir nunca. Inventaron una historia”, agregó.

“Siempre he sostenido que mi hijo no es un abusador, que no es un violador. Es una persona que cometió un error cuando era chico”, dijo el músico.

Teruel se refirió así a los abusos y descartó de plano que haya habido un abuso sexual con acceso carnal, es decir una violación. “No hubo nada de eso. Se armó una historia que lo convirtieron en el monstruo más grande”, dijo.

“Me siento orgulloso de él, a pesar de un error tan grave que ha cometido, de que ha ido con la verdad y ha pedido perdón. Son desgracias que pasan”, cerró.

Marco Teruel tiene una personalidad neurótica

Una psicóloga del Poder Judicial de Salta que evaluó a Marcos Lautaro Teruel aseguró este miércoles que el acusado tiene personalidad neurótica y que forma vínculos inmaduros.

La profesional declaró este miércoles en el juicio por abuso sexual. La perito dijo que, al momento de la entrevista, el acusado se encontraba muy angustiado por su situación de detención y por sentirse observado por los demás.

Además, reveló que el joven reconoció el abuso y contó detalles de lo sucedido, aunque no sabía por qué había llegado a esa situación.

La profesional afirmó que Teruel se mostró arrepentido, que tiene una personalidad neurótica en la que sobresalen rasgos infantiles y dependientes, que forma vínculos inmaduros y que busca la protección de la familia.

Luego, develó que, ante algunas situaciones o movilizaciones emocionales, el acusado es capaz de salirse de las normas, y que puede ser una persona correcta y lógica en algunas situaciones, e impulsiva en otras, sin que prime la racionalidad.

Dijo además que Teruel sabe lo que está mal, lo reconoce, pero también puede actuar sin tener en cuenta lo que causa en otras personas, y sostuvo que el plano psicosexual es un área conflictiva, en la que el acusado puede actuar con el mecanismo de disociación antes descrito.