Los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne no podrán salir del país y tendrán que pagar $400.000

La actriz australiana Margot Robbie y la modelo británica Cara Delevingne visitaron Argentina y quedaron envueltas en un escándalo. Lo que sucedió es que dos hombres de su confianza golpearon y fracturaron fotógrafo argentino Pedro “Peter” Orquera cuando este quería captar a las estrellas en inmediaciones de un restaurante en Buenos Aires. Los hombres, Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara “declararon ante la fiscal Catalina Neme y quedaron imputa

dos por lesiones graves dolosas” según informa Infobae.

Los dos acusados podrán quedar en libertad “pero con la prohibición de salir del país sin autorización judicial, mientras dure el proceso”. Además, según las fuentes, “se les retuvo el pasaporte”.

TN publicó el video captado por una cámara de seguridad en donde se ve al fotógrafo siendo agredido por los guardias de las actrices.

A ambos se les impuso una caución real por la suma de $200.000.

Hopkins y McNamara tenían una cita este a las 15.15 con la fiscal porteña en la que enfrentarían los cargos por el violento ataque al fotógrafo. Hasta el edificio de Cochabamba 120 fueron trasladados por la Policía de la Ciudad y pasadas las 17 empezó el trámite.

La causa por la que McNamara y Hopkins estuvieron presos desde la madrugada del domingo fue un escándalo de escala internacional. Margot Robbie y Cara Delevingne llegaron días atrás a Buenos Aires en modo paseo, pero dos amigos de su confianza le dieron una golpiza al fotógrafo Pedro “Peter” Orquera, quien sufrió graves lesiones en su cuerpo. El salvaje hecho ocurrió pasada la medianoche del domingo, en la puerta del exclusivo restaurante de Francis Mallmann llamado “Patagonia Sur”.

Por su parte, la víctima declaró este lunes. El fotógrafo sigue internado en el hospital Argerich. El jueves se someterá a una operación ya que tiene fracturado el codo derecho. El hombre está enyesado y medicado. Sin embargo, desde su entorno aseguraron que “tuvo tanto dolor que se desmayó nuevamente”.

Orquera ya cuenta con un abogado. Quien lo defenderá será Matías Morla.

El relato del fotógrafo

Según lo que contó Pedro en diálogo con Infobae, él logró las fotos cuando las dos actrices tuvieron problemas para abrir la puerta del auto. Después se produjo el violento incidente.

El fotógrafo debió ser hospitalizado. (Foto: Gentileza Clarín).

“Se vinieron los dos (productores) a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara” contó la víctima.

Y agregó: “Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”.

“Es la primera vez que tengo una experiencia así, de una brutal paliza, de acto de violencia de esta naturaleza. Mi cámara voló por el aire. Por suerte, la recogimos del piso y la guardé en la mochila. Las imágenes las tengo”, concluyó.