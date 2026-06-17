Había salido de prisión hace apenas dos meses: quién es el acusado por el femicidio de Cinthia Lazarte

Roberto José Fuentes , el hombre acusado por el femicidio de Cinthia Verónica Lazarte en Tucumán , había recuperado la libertad el pasado 3 de abril tras cumplir una condena de seis años por abuso sexual. Poco más de dos meses después, volvió a quedar detenido, ahora imputado como el presunto autor de un crimen aberrante y que tiene como única pena la prisión perpetua.

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Este lunes, la Justicia tucumana imputó a Fuentes por homicidio agravado por mediar violencia de género y le dictó prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación.

La fiscalía sostiene que el hombre golpeó y estranguló a Cinthia Lazarte , de 41 años, y luego intentó incendiar el vehículo donde dejó el cuerpo para borrar pruebas y asegurar su impunidad.

Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cerca de la 1, en el interior de un Fiat Palio bordó estacionado sobre calle Francia al 1.160, en la zona este de San Miguel de Tucumán.

Los investigadores creen que Fuentes se encontraba junto a la víctima en el asiento trasero del automóvil cuando comenzó a agredirla. De acuerdo con la acusación , la golpeó reiteradamente en el rostro y la cabeza con un elemento contundente que le provocó diversas lesiones.

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Luego, siempre según la hipótesis fiscal, Fuentes utilizó un lazo para rodear el cuello de Lazarte y la estranguló hasta causarle la muerte. La autopsia confirmó que la mujer falleció por asfixia mecánica por estrangulación a lazo.

Para los investigadores, el acusado actuó aprovechándose de una situación de vulnerabilidad y de una relación desigual de poder respecto de la víctima, elemento central para sostener la agravante de violencia de género.

El femicida intentó quemar el auto para ocultar el crimen

La fiscalía afirmó además que, una vez consumado el crimen, Fuentes intentó prender fuego el automóvil con el objetivo de eliminar evidencias.

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Lucas Manuel Maggio remarcó la gravedad del caso al solicitar la prisión preventiva.

"Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, debido a que ya con la víctima fallecida intentó quemar los rastros aprovechándose de la vulnerabilidad de la misma", dijo.

El juez hizo lugar al pedido y ordenó que el acusado permanezca detenido durante al menos seis meses por considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Quién era Cinthia Lazarte, víctima de femicidio en Tucumán

Cinthia Verónica Lazarte, conocida por sus allegados como "Piba", tenía 41 años y atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad social, según el diario La Gaceta.

Según trascendió, vivía en situación de calle desde los 15 años y era madre de cuatro hijos, cuyas edades iban de los cinco a los diecinueve años. Debido al contexto en el que se encontraba, los niños fueron institucionalizados.