Qué pasó con Margot Robbie en Argentina y quiénes son los famosos que golpearon al paparazzi

La actriz australiana Margot Robbie y la modelo británica Cara Delevingne guardarán su último viaje por Argentina con malos recuerdos. Es que dos hombres de su confianza golpearon y hasta le dejaron una fractura expuesta a un fotógrafo argentino cuando éste quería captar a las estrellas en inmediaciones de un restaurante en Buenos Aires.

Si bien en un principio se dijo que los atacantes eran guardaespaldas de las artistas, en realidad son dos famosos de Hollywood relacionados con el negocio del cine. Incluso, uno de ellos estuvo detrás de una reciente película con presencia en los premios Óscar.

Qué pasó con Margot Robbie y Cara Delevingne en Argentina

Margot Robbie y Cara Delevingne llegaron días atrás a Buenos Aires en modo paseo, pero dos amigos de su confianza le dieron una golpiza al fotógrafo argentino Pedro “Peter” Orquera. El hombre sufrió graves lesiones en su cuerpo, especialmente en el codo: una fractura expuesta.

El hecho salvaje ocurrió pasada la medianoche del domingo, en la puerta del exclusivo restaurante de Francis Mallmann llamado “Patagonia Sur”.

Margot Robbie y Cara Delevingne, en el centro de la polémica en su viaje a Argentina (Web)

Según lo publicado por Infobae, el paparazzi había conseguido el dato de que ambas estrellas estaban cenando allí y decidió hacer una guardia en la puerta del local gastronómico. Una vez que ellas dejaron el lugar y se dispusieron a meterse en un auto, el fotógrafo empezó a “disparar” con su cámara. Y las cosas se descontrolaron.

Qué dijo el fotógrafo atacado por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne

En un momento, las dos actrices extranjeras no podían abrir las puertas del auto, lo que las irritó notoriamente. “Así logré las fotos”, reveló Orquera.

Así quedó el fotógrafo agredido por los amigos de Margot Robbie - Gentileza Clarín

“Se vinieron los dos (productores) a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara”, contó.

“Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”, recordó el paparazzi.

Josey McNamara y Jac Hopkins, los amigos de Margot Robbie detenidos en Buenos Aires por golpear a un fotógrafo (Gentileza / TN)

El fotoperiodista terminó internado en el hospital Argerich. Las imágenes que les sacó a Margot y Cara aún las tiene guardadas.

Quiénes son los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne que atacaron al fotógrafo

Si bien al principio se habló de guardaespaldas, los detenidos por atacar al paparazzi argentino son amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne. Más precisamente, dos hombres relacionados a las producciones cinematográficas y de gran confianza para la actriz de “El lobo de Wall Street” y “El escuadrón suicida”, entre otros filmes.

La actriz Margot Robbie y el productor Josey McNamara (Web)

Se trata de Josey McNamara y Jac Hopkins, que pasaron las últimas dos noches detenidos en la Comisaría Vecinal 4C, en el barrio de La Boca. Declararán en las próximas horas ante la fiscal Catalina Neme, quien los acusó del delito “lesiones graves”.

McNamara es un productor con largo historial en cine. De guiarse por su ficha en IMDb, el agresor del fotógrafo participó en la oscarizada “Promising Young Woman”, así como en cintas donde aparece su amiga Margot como “Dreamland”. Justamente es también el productor de las inminentes “Barbie” y la nueva de la factoría “Ocean’s Eleven”.

El productor Josey McNamara es amigo de la actriz Margot Robbie. Lo detuvieron por golpear al fotógrafo argentino. (Web)

Además estuvo como asistente de dirección en series como “24″ y en películas como “Rápidos y furiosos 6″ y “Furia de titanes 2”.

En tanto, Hopkins es un técnico que trabajó en películas de renombre como “Han Solo: una historia de Star Wars” y “Spider-Man: lejos de casa”.