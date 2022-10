Habló el fotógrafo agredido por los custodios de Margot Robbie y Cara Delevingne: “Estoy psicológicamente quebrado”

Este sábado Pedro “Peter” Alberto Orquera fue víctima de una brutal paliza por parte de los custodios de la actriz Margot Robbie y Cara Delevingne en La Boca. “Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda”, declaró Orquera.

El hombre de 61 años fue contratado para captar a las estrellas de Hollywood, por lo que salió el sábado en la noche en búsqueda de la actriz Margot Robbie y la modelo Cara Delevingne, quienes estaban paseando por la ciudad porteña.

Peter sabía que estaban en un restaurante top de La Boca y allí las retrató cuando salían de una cena. Sin embargo las cosas no terminaron ahí. Al verlo en el lugar, los guardaespaldas de las famosas lo agredieron y terminó con una fractura expuesta en el codo, entre otras heridas.

Margot Robbie y Cara Delevingne

“Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no caigo”, le dijo Peter a Infobae vía telefónica desde el hospital Argerich, donde fue internado a la madrugada. “Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda”, declaró en referencia a Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, quienes permanecen detenidos y acusados de lesiones graves.

Los custodios británicos debían viajar con las estrellas hacia el Sur del país este domingo. Según indicaron los médicos “Peter” permanecerá internado por una semana y de momento no se sabe cuándo volverá a trabajar.

Cómo fue el ataque al paparazzi

“Las fotos me las encargó una revista, me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país, las busqué y las encontré en el restaurante “Patagonia Sur”, que trabaja a puertas cerradas”, contó el fotografo. “Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos”, dijo.

“Se vinieron los dos a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara”, dijo.

“Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”, recordó el Paparazzi.