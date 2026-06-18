18 de junio de 2026 - 10:55

Link de entradas para Maná en River 2026: dónde comprar y precios

La banda mexicana regresa con un show histórico en el estadio más grande de Argentina para celebrar 40 años de trayectoria.

Entradas para Maná en River 2026: dónde comprar y precios

Entradas para Maná en River 2026: dónde comprar y precios

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Maná en el estadio de River: 10 de diciembre de 2026

Maná en el estadio de River: 10 de diciembre de 2026

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Precios de entradas para Maná en el estadio de River 2026

Precios de entradas para Maná en el estadio de River 2026

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Empieza hoy la venta de entradas para el show que la banda mexicana de pop-rock Maná brindará el próximo jueves 10 de diciembre en el estadio de River Plate (Buenos Aires).

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Si bien el grupo liderado por Fher Olvera se presentó en giras pasadas en recintos como el de Vélez, el Kempes, el Malvinas Argentinas o en el Movistar Arena, el recital anunciado para el Más Monumental será el más grande de su historial en territorio argentino.

Maná en el estadio de River: 10 de diciembre de 2026
Maná en el estadio de River: 10 de diciembre de 2026

Maná en el estadio de River: 10 de diciembre de 2026

La elección no es al azar, ya que la banda autora de hits como "Mariposa traicionera", "Labios compartidos" y "Rayando el sol" celebrará 40 años de trayectoria con el tour "Vivir sin aire", bajo producción de Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live, que recupera sus grandes éxitos de todos los tiempos.

Con 11 álbumes, más de 50 millones de copias vendidas, 1.300 millones de reproducciones al año en Spotify y 12.100 millones de vistas acumuladas en YouTube, Maná recientemente lanzó "Oye mi amor", a dúo con Dua Lipa, por la publicación del show en vivo de la artista pop, y estuvo en la ceremonia de apertura del Mundial de la FIFA 2026.

Su impacto en la música latina ha sido reconocido con prestigiosos honores, incluidos 4 premios Grammy, 9 Latin Grammys y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award. Maná también fue nombrado "Persona del año" por los Latin Grammy y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Entradas para Maná en River: fecha, hora y link

La preventa de entradas para ver a Maná en River arranca a las 14 horas del jueves 18 de junio. Será válida para clientes Santander, que tendrán acceso a 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito Santander.

En tanto, la venta general con todo medio de pago quedará habilitada el viernes 19, a partir de las 14.

La compra se realiza en la página web de All Access (clic aquí).

Embed - Dua Lipa - Oye Mi Amor (Feat. Fher de Maná) [Live From Mexico]

Precios de entradas para ver a Maná en el estadio de River

Los valores de los tickets varían según la ubicación:

  • Campo VIP Platino (numerado) $250.000 + service charge
  • Campo VIP Oro (numerado) $230.000 + SC
  • Campo General (de pie) $85.000 + SC
  • Plateas Preferenciales (numerado) $190.000 + SC
  • Platea Alta (sin numerar) $135.000 + SC
  • Platea Sivori Media (sin numerar) $120.000 + SC
  • Platea Sivori Alta (sin numerar) $70.000 + SC
Precios de entradas para Maná en el estadio de River 2026
Precios de entradas para Maná en el estadio de River 2026

Precios de entradas para Maná en el estadio de River 2026

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