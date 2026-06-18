18 de junio de 2026 - 10:33

Netflix canceló tras una sola temporada la nueva serie de los creadores de Stranger Things

Aunque había un plan de grabar la segunda y tercera temporada juntas, la baja audiencia y el alto costo definieron su cierre.

Netflix canceló tras una sola temporada la nueva serie de los creadores de Stranger Things

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “The Boroughs: Jubilación rebelde”, la serie producida por los hermanos Duffer, que llegó al catálogo con una historia sobrenatural ambientada en una comunidad de jubilados. La ficción había sido presentada como una especie de "Stranger Things para adultos mayores", pero no logró sostener el interés del público.

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Según informó Deadline, en un principio existían conversaciones para desarrollar una segunda temporada e incluso ya funcionaba una sala de guionistas para avanzar con nuevos episodios. Entre las opciones que se analizaban estaba filmar las temporadas 2 y 3 de manera consecutiva.

Sin embargo, el desempeño de la serie en Netflix terminó inclinando la balanza. Durante su primer fin de semana acumuló 5,6 millones de visualizaciones y luego creció hasta 9,5 millones en su primera semana completa. Aun así, en la semana siguiente cayó a 3,7 millones de reproducciones, una baja que habría complicado sus posibilidades de continuidad.

Embed - The Boroughs: Jubilación rebelde | Tráiler oficial | Netflix

Cancelada: de qué trata la serie de Netflix

La historia sigue a un grupo de residentes de una tranquila comunidad para jubilados que debe unirse para enfrentar una amenaza sobrenatural que intenta robarles el tiempo que les queda de vida.

La propuesta mezclaba misterio, ciencia ficción y humor, con un elenco encabezado por Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters y Bill Pullman.

Los hermanos Matt y Ross Duffer.
Los hermanos Matt y Ross Duffer.

Los hermanos Matt y Ross Duffer.

Además de su rendimiento en audiencia, otro factor que habría influido en la cancelación fue su elevado costo de producción. La serie requería importantes efectos especiales y contaba con un reparto de figuras reconocidas, lo que incrementó considerablemente su presupuesto.

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