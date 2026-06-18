La cantautora mendocina Carla Petrus lanzó su nuevo álbum "Seguir": dónde se puede escuchar

El álbum, compuesto por ocho canciones, fue producido por Tilín Orozco y está disponible en las plataformas digitales.

La cantautora mendocina Carla Petrus lanzó oficialmente el videoclip de "Seguir", y ahora compartió el álbum homónimo completo. Se trata de un trabajo de ocho canciones producido por Tilín Orozco, que invita a recorrer su universo íntimo, sensible y profundamente personal.

El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y marca una nueva etapa artística en la carrera de la artista mendocina.

Producido por Raúl “Tilín” Orozco, "Seguir" es el resultado de casi dos años de trabajo, búsqueda y transformación. Compuesto por ocho canciones, el álbum fue tomando forma respetando los tiempos y la identidad de cada una de sus piezas, dando lugar a una propuesta íntima, contemporánea y profundamente personal.

Embed - Carla Petrus - SEGUIR El álbum "Seguir": un viaje de transformación Cada canción de "Seguir" fue construida con dedicación y una profunda entrega artística, atravesando distintas etapas de la vida de Carla Petrus y convirtiéndose en el reflejo de emociones, experiencias y sueños. Detrás de cada melodía hubo horas de composición, grabación y búsqueda sonora, en un proceso marcado por el compromiso con la música y el cuidado de cada detalle.

Con la producción general de Tilín Orozco, el álbum encontró su propia identidad respetando los tiempos de cada obra. El lanzamiento reúne las ocho canciones que conforman el universo del disco y permite descubrir la historia en su totalidad, tal como fue concebida desde el inicio.

image El camino comenzó con “Seguir” La canción "Seguir", acompañada por un videoclip oficial, propone un mensaje de fortaleza frente a las adversidades y la importancia de volver a levantarse para seguir adelante. La positiva repercusión obtenida tras su estreno permitió anticipar el universo emocional y sonoro del disco, caracterizado por la convivencia de diferentes texturas musicales y búsquedas estéticas que encuentran unidad a lo largo de sus ocho canciones.