8 de junio de 2026 - 22:35

Maldición del álbum: los jugadores argentinos que tuvieron su figurita pero se quedaron sin Mundial

De Saviola a Mastantuono, la lista de futbolistas de la Selección argentina que aparecieron en el álbum pero quedaron afuera por lesiones o decisiones tácticas.

Cuáles son los jugadores que aparecieron en el álbum y después quedaron afuera del Mundial

Cuáles son los jugadores que aparecieron en el álbum y después quedaron afuera del Mundial

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los jugadores argentinos que integraron las páginas de la emblemática colección de figuritas de un Mundial no siempre estuvieron presentes en la convocatoria definitiva para disputar el certamen y es algo que ocurrió en todas las ediciones de la Copa del Mundo de este siglo.

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Diversos factores como las lesiones físicas de gravedad en el tramo final de la preparación o las determinaciones tácticas de los entrenadores fueron determinantes para conformar una lista de futbolistas de la Selección argentina que tuvieron su espacio impreso, pero debieron ver el torneo desde afuera.

De Saviola y Zanetti hasta Icardi y Mastantuono

En el Mundial de Corea-Japón 2002 bajo la conducción de Marcelo Bielsa, el defensor Nelson Vivas, quien sufrió una lesión en la rodilla, y el delantero Javier Saviola, aparecieron en el coleccionable, pero no formaron parte de la delegación oficial en suelo asiático.

Jugadores que quedaron afuera del Mundial
Jugadores que aparecieron en figuritas y quedaron afuera del Mundial en Alemania 2006

Jugadores que aparecieron en figuritas y quedaron afuera del Mundial en Alemania 2006

Cuatro años más tarde, de cara a Alemania 2006, la lista se amplió de manera sorpresiva tras las decisiones finales de José Pékerman dejando marginados a referentes históricos de la talla de Walter Samuel, Javier Zanetti y Juan Sebastián Verón, a quienes se sumó el mediocampista Andrés D’Alessandro, todos ellos inmortalizados previamente en papel.

La tendencia sumó nuevos capítulos en Sudáfrica 2010 bajo el mandato de Diego Armando Maradona. Nuevamente, Javier Zanetti padeció la exclusión de las planillas definitivas a pesar de su presencia en el álbum, destino que compartió con su compañero de equipo Esteban Cambiasso y con el mediocampista Fernando Gago.

Para la Copa del Mundo de Brasil 2014, el corte definitivo implementado por Alejandro Sabella apartó a Éver Banega en la última concentración, convirtiéndolo en la única ausencia argentina de esa edición gráfica respecto al plantel que alcanzó el subcampeonato del mundo.

Las últimas ediciones mantuvieron vigente este patrón. En Rusia 2018, las bajas respondieron a diversos escenarios: Sergio Romero quedó desafectado por una lesión de rodilla a pocos días del debut, mientras que Ramiro Funes Mori y Mauro Icardi no superaron el último filtro del entrenador Jorge Sampaoli.

Álbum mundial Argentina
Romero, Funes Mori e Icardi aparecieron en el álbum y terminaron siendo

Romero, Funes Mori e Icardi aparecieron en el álbum y terminaron siendo "cortados" para Rusia 2018

Posteriormente, en Qatar 2022, las variantes físicas volvieron a ser determinantes: las molestias físicas de último momento marginaron a Giovani Lo Celso y Nicolás González una vez que la delegación de Lionel Scaloni ya se encontraba en territorio asiático.

Con vistas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, la fisonomía de las páginas impresas volvió a adelantarse a los acontecimientos del terreno de juego, dejando plasmados los nombres del defensor Leonardo Balerdi y del juvenil Franco Mastantuono como los eslabones más recientes de una extensa nómina de protagonistas que sufrieron la denominada “maldición del álbum”.

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