Un nuevo asalto a un conductor de plataformas y van... Un hombre , que trabaja con su auto en la plataforma de viajes Maxim , fue víctima de un violento asalto durante la tarde del miércoles en Chacras de Coria . Y todo quedó grabado en un video .

Tras múltiples allanamientos, desbarataron una banda que pedía autos por app para asaltar a los choferes

Detuvieron a dos mujeres tras un asalto a una joven en pleno centro de San Martín

F.G. , la víctima del robo, compartió el video del traumático instante. Allí se ve como el asaltante se sube en el asiento trasero -del lado del conductor-. A los pocos segundos, el joven saca un cuchillo y, sujetando de atrás al conductor, lo amenaza con el filo del arma blanca sobre su cuello .

"Se llevó uno de mis teléfonos , la campera y 40.000 pesos que tenía en efectivo. Antes de bajarse, me sacó las llaves del auto y las tiró. Luego salió corriendo por un cerrito y se metió a un

Video: pidió un viaje por plataforma, le puso cuchillo en el cuello al conductor para robarle y huyó corriendo

La plataforma Maxim tiene hasta esta semana para presentar el descargo por irregularidades en Mendoza.

asentamiento que hay al lado del Aeroclub ", contó la víctima a Los Andes , quien agregó que el asalto ocurrió cerca de las 19 en calle Darragueira .

Según contó el conductor -y en base a su experiencia-, la plataforma para la que se encontraba trabajando al momento del ataque es una de las empresas más peligrosas . Y es que, según agregó la víctima, cualquiera puede registrarse y abrir una cuenta. con muy pocos controles (sobre todo, comparada con otras).

Embed Cuchillo al cuello, un chofer de Maxim fue asaltado el miércoles en Chacras de Coria #Mendoza



Le robaron $40.000, una campera y un teléfono. Antes de irse, arrojaron las llaves del auto.



Preocupa la seguridad de los conductores que trabajan con plataformas @LosAndesDiario pic.twitter.com/kiTQaZLAyE — Nacho de la Rosa (@nacho_delarosa) June 18, 2026

A fines de mayo, durante un allanamiento, cinco jóvenes que asaltaron a otro conductor de una plataforma de viajes -y a quien le robaron el vehículo- fueron detenidos en Godoy Cruz.

En cuanto a este episodio, ocurrió luego de que el chofer aceptara un viaje para trasladar a varios pasajeros que se encontraban en las inmediaciones de un boliche.

A la mitad del viaje, uno de los delincuentes amenazó al conductor con una pistola y lo obligó a conducir hacia la zona oeste de Godoy Cruz. Allí, los asaltantes le robaron el auto, dinero en efectivo y pertenencias personales, dejándolo abandonado en la calle.

Embed La investigación consistió en 24 allanamientos simultáneos realizados mayormente en el sector oeste del departamento de Godoy Cruz, aunque también se extendieron medidas hacia Las Heras.



Nota completa https://t.co/shUSKX2Ls4 pic.twitter.com/Ckzmv5beUe — LOS ANDES (@LosAndesDiario) June 10, 2026

Tras un llamado al 911, se coordinó un operativo cerrojo y los efectivos policiales realizaron patrullajes preventivos con las descripciones aportadas por la víctima. Así fue como lograron interceptar a los sospechosos y recuperar el vehículo robado, que había sido abandonado cerca de la Escuela Brasilia.

Una banda organizada

Tras la detención de los cinco asaltantes, se confirmó que los detenidos eran buscados por otro hecho similar, cometido contra otro conductor, también de la plataforma Maxim.