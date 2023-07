Le robaron el maletín de trucos a un joven mago y luego lo estafaron con un falso “rescate”

El domingo por la tarde el joven mago sureño Javier Cortes se iba a realizar un show de magia y se paró en un comercio ubicado Mitre, entre Bolívar y Centroamérica, de San Rafael, para cargar la tarjeta del micro.

Como iba cargado con una mochila, un parlante y el maletín donde guarda todos sus elementos de trabajo, decidió dejarlo unos minutos en la puerta, a solo un metro de donde estaba.

Mientras la joven que lo atendía le daba el vuelto, en un descuido, alguien le robo un maletín rígido, de color azul donde guarda todos sus trucos: “Tanto el maletín como los materiales que tiene dentro tarde meses, incluso años, en poder comprarlos, casi todo lo que gano lo invierto en este arte. Y los shows son mí único sustento. Gracias a ese maletín pago alquiler, impuestos, comida, todo”, publicó luego del robo en su página de Facebook.

El maletín que le robaron al mago Javier Cortes. Facebook

Luego explicó que al ladrón ese material no le va a servir; en cambio para su dueño es de importancia vital: “Por favor devolverlo, tengo varios shows esta semana y durante todo el mes que no sé si voy a poder hacer. Lo necesito para seguir trabajando. Si sabes algo, o viste algo comunícate conmigo al 2604586547. Doy recompensa. Me cortaron las piernas”.

Ayer por la mañana, tuvo una respuesta: un hombre le dijo que conocía a la persona que tenía el maletín, que era un intermediario y que se lo podía devolver previo pago de una recompensa.

El joven mago fue junto a su tía con $10.000 en la mano, se juntaron con el intermediario que los llevó hasta un pasillo donde estaba el supuesto ladrón con el maletín. Les exigió el dinero para entregar el maletín y se fue pero nunca regresó.

El mago Javier Cortés fue victima de un robo y luego de una estafa. Facebook

Ahora publicó en su página de Facebook: “Me han estado pidiendo el cbu o el alias para recibir una ayuda No he querido pasarlo porque no me gusta la idea de recibir sin dar nada a cambio. Así que se me ocurrió, para que sea más justo, pasar mis datos y con las personas que colaboren, que quiera y puedan. Sortearé 3 shows de magia. De esta forma estaría devolviendo su ayuda con mi trabajo”.