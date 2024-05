Retiran carteles contra agresiones sexuales por un polémico error que generó repudio: “Blanquean la pedofilia”

El Ayuntamiento de Almería ordenó que se retire de la vía pública y de puntos neurálgicos de esa ciudad española un polémico cartel contra las agresiones sexuales. Es que, en el diseño que “se publicó por error” y forma parte de una campaña del Área de Familia, Inclusión e Igualdad de ese municipio, aparece un menor de edad con la frase “Si dice no, no es sexo”. Desde VOX, el partido español ultraconservador, los denunciaron de “blanquear la pederastía”.

Por medio de un posteo realizado en la red social X, antes Twitter, el Ayuntamiento de la ciudad andaluza expresó que comparten “la repulsa provocada por una de las imágenes de la campaña contra las agresiones sexuales”, e informaron que “el anuncio, ya retirado, se publicó por error sin haber pasado los controles previos. Pedimos disculpas y reiteramos nuestro compromiso con la defensa y protección del menor”.

Compartimos la repulsa provocada por una de las imágenes de la campaña contra las agresiones sexuales. El anuncio, ya retirado, se publicó por error sin haber pasado los controles previos. Pedimos disculpas y reiteramos nuestro compromiso con la defensa y protección del menor. — Ayuntamiento de Almería (@aytoalm) May 15, 2024

En rigor, el cartel al que hacen referencia forma parte del trabajo en conjunto del municipio, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Gobierno de España - Ministerio de Igualdad con el objetivo de concientizar y prevenir las agresiones sexuales.

Sin embargo, en este anuncio en particular aparece la imagen de un menor junto a la frase “Si dice no, no es sexo, es agresión”. Además, sumaron los datos del Ministerio del Interior del año 2023 en el que informan que “el 72,3% de las agresiones a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima”.

El centro de la polémica, es que el enunciado que busca sensibilizar sobre la problemática esconde otro significado que los encargados de la campaña deberían haber controlado, según marcaron múltiples ciudadanos e internautas.

Por un lado, Pablo Echenique, un científico y político español-argentino precisó en la red social de Elon Musk: “Ante la repugnante campaña del Ayuntamiento de Almería, surgen bastantes preguntas. ¿Y si dice ‘sí’? ¿No es delito imprimir ese cartel? ¿Quién ha diseñado la campaña, la Conferencia Episcopal? ¿Hay vida inteligente en el Ayuntamiento de Almería?”.

Desde VOX, el partido español ultranacionalista y conservador, apuntaron contra el Ministerio de Igualdad por haber “blanqueado la pederastia”, y cruzaron a la gestión del Partido Popular (PP), quienes “no imaginábamos que se sumaran a esta corriente”.

Para el portavoz del partido político, Juan Francisco Rojas, es “vomitivo” e “incomprensible” que “el Ministerio de Igualdad y con la connivencia del equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento se promueva una campaña que, lejos de proteger a los menores, los expone a situaciones de vulnerabilidad, ilegalidad y riesgo”.

Y si dijera SI, ¿Qué es? Superándose cada día y vomitivo. https://t.co/Hkp9RZ6RRG — Juan Francisco Rojas (@VoxJf) May 15, 2024

“Pedimos responsabilidades a la alcaldesa y la dimisión de la concejal por esta grave falta de criterio al permitir que la campaña se colocara en las calles de Almería”, continuaron.

A él se sumó el responsable nacional de prensa de Vox, Juan Ernesto Pflüger Samper, quien consideró que “el PP desde el Ayuntamiento de Almería hace esta campaña. Un niño debe ser intocable, diga sí o no. Si dice no, es agresión; si dice sí, también. Y en ambos casos es pederastia. Vomitivo anuncio. Esperemos que rectifiquen”.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, aseguró estar “horrorizada por el tremendo error que se ha cometido con una imagen de esta campaña, que pretende denunciar las agresiones sexuales”.

Estoy horrorizada por el tremendo error que se ha cometido con una imagen de esta campaña, que lo que pretende es denunciar las agresiones sexuales.



Ya hemos pedido disculpas y los carteles se han retirado de inmediato. Estoy segura de que no volverá a pasar nada parecido. — María del Mar Vázquez (@Mar_del_MarVaz) May 15, 2024

“Ya hemos pedido disculpas y los carteles se han retirado de inmediato. Estoy segura de que no volverá a pasar nada parecido”, concluyó.

La campaña fue realizada con casi 18.000 euros para el diseño de, al menos, otros cinco carteles diferentes y la producción de los mismos cuyo objetivo es “concienciar y sensibilizar a la población almeriense sobre conceptos básicos de educación sexual para prevenir diferentes tipos de abusos sexuales”.

Si bien retiraron los “tres o cuatro” anuncios impresos “por error”, según precisaron fuentes del municipio, el resto de la cartelización se mantendrá en puntos neurálgicos de la ciudad.