La acusación contra la residente "Tati" Leclercq por la muerte del anestesiólogo mendocino

La residente Chantal "Tati" Leclercq , quien tenía vínculo con el médico mendocino fallecido Alejandro Zalazar y con la residente de anestesiología Delfina "Fini" Lanusse , una de las imputadas por el robo de las drogas hospitalarias, fue imputada luego de que se comprobara que estuvo en el departamento de la víctima en el barrio porteño de Palermo.

Quién era el enfermero que fue hallado sin vida en Palermo junto a ampollas de fentanilo

El fentanilo hallado en la casa del enfermero fallecido era de HLB Pharma, pero no de lotes contaminados

Este miércoles se realizó un allanamiento en el domicilio de Leclercq, en un country de Santa Bárbara, donde secuestraron un iPhone y una tablet , las cuales serán peritadas.

Leclercq, que es residente de tercer año de anestesiología en el hospital Rivadavia, estuvo presente en el lugar y colaboró con el procedimiento.

PROPOFOLFEST: TATI LECLERCQ MÁS COMPLICADA; ASÍ LA ALLANARON E IMPUTARON EN UN COUNTRY - La orden fue del juez Alejandro Bignone en la causa que investiga la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar. - Leclercq fue imputada en esa causa por alterar prueba. pic.twitter.com/QFKDkEwFFO

Además, se conoció que fue imputada en el marco de la causa en la que se investiga la muerte de Zalazar por consumo de propofol y fentanilo, fármacos robados presuntamente sustraídos del hospital Italiano de Buenos Aires y que tiene como principales acusados a Lanusse, conocida de Leclercq, y Hernán Boveri, médico de planta con trayectoria en la institución.

Aunque no trascendió aún el delito de la imputación formal, los investigadores sostienen que Leclercq habría alterado pruebas al haber estado en el departamento del mendocino momentos después de su muerte, en base a registros de las cámaras de seguridad. A su vez, se supo que, días antes, la joven conversó con Zalazar, destacó Noticias Argentinas.

En una reunión institucional, "Tati" Leclercq habría reconocido un consumo problemático de sustancias como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam obtenidas en su ámbito laboral, pero antes de 2023, año en que ingresó a la residencia médica.

Quién era Alejandro Zalazar, el mendocino fallecido en la trama de la "Propofest"

La muerte del anestesiólogo mendocino Alejandro Zalazar, hallado sin vida el pasado 20 de febrero en su departamento de Palermo, encendió alarmas dentro del sistema de salud y dejó al descubierto una trama de consumo irregular de fármacos hospitalarios, bajo la fama de presuntas fiestas denominadas "Propofest".

Después de formarse en Mendoza, el profesional trabajaba en la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y había realizado su residencia en el Rivadavia, en la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Zalazar, anestesiológo fallecido Alejandro Zalazar, anestesiológo fallecido Instagram

Zalazar, conocido como “Alito” entre sus colegas, había egresado del Colegio Universitario Central (CUC), dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, y luego se formó como médico en su provincia antes de trasladarse a la CABA para especializarse en anestesiología.

La noticia de su fallecimiento tomó relevancia en los medios porteños días atrás, al avanzar una trama judicial referida a un supuesto circuito ilegal de fiestas con drogas hospitalarias como propofol y fentanilo.

Los primeros resultados de la autopsia a Zalazar indicaron que la muerte se produjo por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, en un cuadro compatible con sobredosis de anestésicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2039182244233826522?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2039182244233826522%7Ctwgr%5Ea88331f4562f77617e6e56d66d190631f864a1f4%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fsociedad%2Fquien-era-el-anestesiologo-mendocino-que-murio-sobredosis-y-destapo-una-red-fiestas-drogas-hospitalarias-n5986087&partner=&hide_thread=false "Fini":

Por un audio sobre el robo de propofol y fentanilo del Hospital Italiano https://t.co/R6EFaFrrlo pic.twitter.com/PWiXgi3VR6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 1, 2026

En paralelo, comenzaron a surgir testimonios y audios que describen reuniones privadas en las que médicos utilizaban estos fármacos con fines recreativos.

Según esos relatos, en algunos encuentros se empleaban bombas de infusión para administrar las drogas, e incluso había personas encargadas de asistir con respiración manual en caso de apnea.