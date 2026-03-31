31 de marzo de 2026 - 10:38

Propo Fest: la muerte de un anestesiólogo destapó un circuito ilegal de fiestas con drogas hospitalarias

Escándalo y tragedia. Versiones hablan de experiencias recreativas a partir del ofrecimiento de propofol y fentanilo, sustraídos de hospitales.

Uso de propofol

Uso de propofol

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, en la Ciudad de Buenos Aires, abrió una investigación que expone un presunto circuito ilegal de anestésicos dentro del sistema de salud. El profesional fue hallado sin vida en su domicilio y, según fuentes oficiales, falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, en el marco de fiestas relacionadas.

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Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes.

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El hallazgo de medicamentos e instrumental médico en su vivienda llevó a rastrear el origen de las sustancias.

De acuerdo a la investigación, revelada por La Nación, los fármacos provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires, lo que derivó en un sumario interno y en la identificación de al menos dos profesionales, un médico del área de anestesiología y una residente de tercer año de anestesiología, como presuntos responsables del desvío.

Uso de propofol
Uso de propofol

Uso de propofol

En el ámbito médico circulaba el término “Propo Fest” para referirse a encuentros informales donde anestesistas y residentes consumían estos fármacos con fines recreativos. Estas prácticas, siempre según testimonios recogidos, incluían el uso de insumos hospitalarios fuera del ámbito asistencial.

El caso encendió alertas por la peligrosidad de estas sustancias. Tanto el propofol como el fentanilo se administran por vía intravenosa en procedimientos médicos bajo estrictos controles. Su uso indebido puede provocar depresión respiratoria severa (apnea) y derivar en la muerte si no se cuenta con asistencia inmediata.

Tras confirmarse el origen de los fármacos, el profesional señalado presentó su renuncia y la institución avanzó con una investigación administrativa para determinar cómo se produjo la salida de drogas controladas.

Hospital Italiano (Buenos Aires)
Hospital Italiano (Buenos Aires), lugar donde hab&iacute;a sido robada la medicaci&oacute;n

Hospital Italiano (Buenos Aires), lugar donde había sido robada la medicación

En paralelo, comenzaron a circular audios y mensajes que describen presuntas prácticas irregulares en distintos hospitales porteños.

Por ejemplo, en uno de esos audios se escucha que un grupo de médicos, del que formaban parte anestesiólogos del hospital Rivadavia y del Italiano, “hacían fiestas con bombas de infusión y había una persona encargada de ambucear -se hace con un aparato denominado ambú- cuando aparecía la apnea”.

El acto de "ambucear"
El acto de

El acto de "ambucear"

En otro tramo, uno de los interlocutores afirma que “el fallecido había ido alguna vez a esas reuniones”, aunque aclara que se trata de comentarios que se dicen entre colegas. También se menciona que, durante las jornadas con antidoping a las que se somete a los anestesistas, algunos presentaban certificados médicos falsos para no asistir al trabajo ese día.

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