Golpeó con un arma a su inquilino por atrasarse 15 días con el alquiler y le causó pérdida de visión en un ojo

Un hombre fue agredido brutalmente por el propietario de su departamento luego de que este lo increpara por atrasarse con el pago del alquiler. El violento episodio ocurrió en la localidad de La Falda, en Córdoba. La víctima sufrió la pérdida de visión en su ojo derecho. El agresor permanece prófugo.

Federico Zárate, de 27 años, fue violentado el pasado 21 de julio por el dueño del departamento que alquilaba en calle Sarmiento al 100 de la localidad cordobesa. De acuerdo con su relato, el ataque tuvo lugar cerca de las 7:30 de la mañana, cuando el propietario lo despertó con fuertes golpes en la puerta de la vivienda.

“Me levanté y veo a Enrique junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya porque me había atrasado dos semanas con el alquiler”, recordó.

Inquieto por el imprevisto accionar de Enrique Herrero, el joven intentó regresar a su habitación para agarrar su celular y registrar el episodio en video. Sin embargo, el propietario le extrajo el dispositivo de sus manos y lo apuntó con un arma de fuego a la altura de los ojos.

Zárate tenía un contrato por seis meses en ese departamento y su padre había pagado seis pagarés por el mismo montó del alquiler. Foto: ElDoce

Acto seguido, el hombre le propinó un culatazo en el ojo derecho. “Me explotó el ojo, tenía la cara llena de sangre y al intentar salir por la ventana, me dijo que me iba a matar”, relató Zárate. Tras golpearlo, Herrero y su pareja -quien según Zárate actuó como cómplice al retenerlo en el lugar mientras él intentaba escapar- escaparon de la vivienda. Entonces, la víctima logró escapar a través de una ventana y comenzó a pedir ayuda desesperadamente. Por fortuna, un vecino se percató de la situación y lo socorrió alertando a las autoridades.

Zárate recibió atención médica en el hospital de Córdoba. Allí, se sometió a una cirugía que duró más de 4 horas, posterior a la advertencia de los galenos de que, pese a sus esfuerzos, no podrían asegurarle volver a ver por su ojo derecho. Finalmente, el joven fue suturado con 26 puntos y se confirmó que perdió la totalidad de su visión en ese globo ocular.

Según Zárate, el propietario lo provocó porque lo “quería echar a toda costa”, pese a que solo se había atrasado dos semanas en el pago. Además, su padre había firmado seis pagarés con el monto del alquiler. “Dijo lo del atraso, pero también que escuchaba música muy fuerte. Creo que por ahí tenía a alguien que podía pagarle más plata. No sé”, ultimó.

En tanto, la Fiscalía de Cosquín se encuentra investigando el hecho y realizaron un allanamiento en el domicilio particular de Herrero, quien permanece prófugo de la Justicia. En su vivienda, se encontraron múltiples armas de fuego.

