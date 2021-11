El papá biológico de Lucio había pedido la tenencia: “La Justicia nunca me escuchó”

Christian Dupuy, el papá de Lucio, el niño de 5 años asesinado el viernes pasado en La Pampa, rompió el silencio sobre el caso de maltrato infantil y contó que hace tiempo reclamaba en la Justicia la tenencia. Por el crimen del menor están detenidas la mamá del niño y su novia.

El hombre, que reside en General Pico, advirtió en las redes sociales: “La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realice. Hoy pagó mi hijo, pero no solo escuchen a la madre, papá también sufre en silencio”.

El pedido de Christian Dupuy, el padre del Lucio, asesinado en La Pampa - Gentileza / El Diario de La Pampa

“Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo, te digo: ‘descansa en paz, hijo mío, no voy a descansar hasta que se haga justicia’. Te amo, Lucio Abel Dupuy”, dijo en Facebook.

La foto que revela los maltratos que sufría Lucio, el niño de 5 años asesinado en La Pampa. El menor tiene un pañuelo en su brazo derecho, ya que lo tenía lesionado. Gentileza / El Diario de La Pampa

Una de las mujeres acusadas del crimen de Lucio está detenida en la Seccional Sexta y la otra, en la Unidad Funcional de Género. Se trata de Margarita Espósito Valenti -mamá del nene asesinado- y su pareja, identificada como Abigail Páez.

“Tenía desde mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo... algo pocas veces visto”, aseguró una fuente judicial con acceso al expediente.

El reclamo del abuelo de Lucio: “Me pedía $3.000 para verlo por videollamada”.

Por su parte, Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio, no pudo ocultar su dolor al ser entrevistado por el medio En Boca de Todos HD: “La gente se tiene que enterar todo lo que pasó mi nieto. La propia madre y su pareja lo mataron. No sé cómo explicarlo, es algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Es un dolor inmenso”.

Amplió que los maltratos atribuidos a la madre de Lucio y su pareja pasaban hace tiempo. “Hace tres o cuatro años que viene ella que no lo puede sostener al nene. No lo podían tener y (con su pareja) decidieron dárselo a mi hijo mayor, ni a mí me lo quisieron dar. Yo lo pedí diez mil millones de veces”, cuestionó.

Incluso, advirtió que en el último tiempo la madre de su nieto le cobraba “tres mil pesos para verlo por videollamada”.

“Cuando lo retaban ese nene se hacía pis encima porque les tenía pánico”, dijo el hombre.