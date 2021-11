Duro relato del abuelo de Lucio Dupuy: “La madre me pedía $3.000 para verlo por videollamada”

El abuelo de Lucio, el niño de 5 años asesinado el viernes pasado en La Pampa, detalló los maltratos que sufría su nieto, así como las amenazas que recibía por parte de la madre, Magdalena Espósito Valenti (24), y su novia, Abigail Pérez, las mujeres detenidas por el crimen.

“La gente se tiene que enterar todo lo que pasó mi nieto. La propia madre y su pareja lo mataron. No sé cómo explicarlo, es algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Es un dolor inmenso”, declaró entre lágrimas el abuelo, al ser entrevistado por el medio local En Boca de Todos HD.

Tal como había dicho Christian Dupuy, papá biológico del menor ultimado a golpes, la tenencia había sido solicitada varias veces, pero la Justicia se lo negó. En ese sentido, recordó que la madre se llevó al niño desde General Pico hacia Santa Rosa, donde finalmente sucedió el homicidio.

“Hace tres o cuatro años que viene ella que no lo puede sostener al nene. Ni a mí me lo quisieron dar. Yo lo pedí diez mil millones de veces”, cuestionó Ramón.

Incluso, el abuelo de Lucio reveló que en el último tiempo la madre de su nieto le cobraba “tres mil pesos para verlo por videollamada”.

Abel Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes en La Pampa (Gentileza)

“Lo dejaban tirado al nene, encerrado tres días en una pieza. Esto no es justo. Cuando lo retaban ese nene se hacía pis encima porque les tenía pánico”, contó el hombre.

Las dos mujeres detenidas por el crimen del pequeño Lucio Dupuy (5) - Gentileza

“Pónganse las pilas, señores jueces, que no maten más criaturas, por favor se los pido”, agregó el abuelo del niño.

El crimen de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes en La Pampa

Por el homicidio están detenidas la madre biológica del menor, Magdalena Espósito Valiente (24), y su novia, Abigail Páez (27). Una de las mujeres acusadas del crimen de Lucio está alojada en la Seccional Sexta y la otra, en la Unidad Funcional de Género.

En tanto, el forense Juan Carlos Toulouse confirmó que el nene murió de “politraumatismos varios”. “Tenía desde mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo... algo pocas veces visto”, aseguró una fuente judicial con acceso al expediente.

El crimen del pequeño sucedió el viernes pasado en un departamento de la capital pampeana Santa Rosa. Las dos mujeres lo llevaron a la sede policial con convulsiones y lastimaduras. Entonces, intervino personal médico, pero nada pudo hacer para salvarle la vida.

La foto que revela los maltratos que sufría Lucio, el niño de 5 años asesinado en La Pampa - Gentileza / El Diario de La Pampa

En ese momento, la madre no se autoincriminó y habría dado distintas versiones sobre lo que pasó con el chico, entre ellas, un intento de robo.

En una foto publicada por El Diario de La Pampa, las ahora detenidas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez aparecen junto a Lucio, quien lleva un pañuelo en el cuello, que le sostiene el brazo derecho lesionado.

LÍNEA 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de amenaza o vulneración de derechos o si necesitás asesoramiento.