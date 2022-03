El empresario que protagonizó la tragedia en El Challao iba armado e investigan si hablaba por celular

El empresario que conducía el vehículo del trágico accidente de la rotonda de El Challao iba armado, no estaba alcoholizado ni habría ido a alta velocidad por lo que los investigadores creen que perdió el control del Mercedes Benz C300 y no descartan que fuera porque habría ido hablando por teléfono, tal como lo sostiene un testigo presencial del hecho.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Pablo Navarro Bermejo, de 26 años, domiciliado en el barrio Sueños de María y Dayana López, de 29 años, del barrio La Favorita. En tanto que la mujer herida resultó ser Andrea Soledad Morales, de 27 años, con domicilio en el barrio Alto Mendoza. Esta joven fue internada en el hospital Central y su estado de salud es reservado y en las últimas horas debió ser intubada.

En tanto que el conductor de Mercedes Benz C300, de color negro, fue identificado como Jorge Díaz (62), un empresario con domicilio en el barrio Dalvian de Ciudad, dueño de la empresa Foca Software, que se dedica a desarrollos tecnológicos.

Dos personas murieron y otra está grave tras ser embestidas en la rotonda de Regalado Olguín. Orlando Pelichotti/Los Andes.

Tras el accidente Díaz fue retirado de lugar ante la amenaza de los vecinos de la zona que habrían intentado agredirlo y fue llevado a la comisaría Sexta de Ciudad donde quedó detenido, a disposición del fiscal de Tránsito Fernando Giunta.

El control de alcoholemia realizado en ese momento resultó negativo: el hombre no había consumido bebidas alcohólicas. Estaba armado: tenía una pistola Bersa 9 milímetros y si bien tenía permiso de portación, el documento estaba vencido. Además del arma, en el auto e encontraron dos cargadores, 11 cartuchos y 50 mil pesos.

“El auto venía circulando por la rotonda. El testigo (un motociclista que venía atrás) dice que creía que el Mercedes iba a estacionar para hablar con ellos (las víctimas) pero en ningún momento se estacionó sino que siguió de largo y chocó contra un árbol”, explicó esta mañana el fiscal Giunta, durante una conferencia de prensa.

Además explicó que se ha solicitado un examen de sangre para saber si el conductor había consumido algún estupefaciente y que el arma encontrada no tiene nada que ver con la causa de expediente aunque si será investigada en otro expediente que tramitará la fiscalía de Delitos No Espacializados.

“El testigo dice que no habría ido a exceso de velocidad y que habría estado usando el celular, algo que se puede confirmar porque el aparato fue secuestrado”, dijo el fiscal, agregando que “el testigo fue quien encontró el celular en el suelo”.

También explicó que el motociclista iba atrás y pudo ver que nunca intento frenar. De hecho, no hay marcas de frenada en el piso. Pero por el impacto contra el árbol se podría llegar a establecer la velocidad a la que se desplazaba el Mercedes Benz.

En principio, el hombre sería imputado mañana por “homicidio culposo agravado por ser más de una víctima”. Según los investigadores, habría existido una “pérdida de control de vehículo”, que es una violación a la Ley de Tránsito pero no habría ido a exceso de velocidad.

Si se comprueba que iba utilizando el celular cuando chocó –tal como sostiene un testigo presencial- la caratula de caso no cambiaría, aunque si las normativa en cuanto a prohibiciones a las que estará obligado.

Por lo pronto la Fiscalía de Tránsito espera los primeros informes de Científica para establecer la mecánica del hecho,, la declaración de la joven atropellada y de otros testigos para luego definir la imputación y la situación procesal del empresario.

Así fue el accidente

El accidente se produjo ayer a las 22. A esa hora ingresaron varios llamados al 911 denunciando que en la segunda rotonda de Regalado Olguín y Champagnat de Ciudad se había producido un accidente vial y que había algunas personas debajo del auto siniestrado.

Cuando llegaron los efectivos de la comisaría 33, entrevistaron a un testigo directo del hecho, un motociclista que dijo que por poco no fue atropellado por el Mercedes Benz, que venía circulando por Regalado Olguín hacia el este y al tomar la curva de la rotonda perdió el control del vehículo por razones que se están investigando.

En ese momento, impactó a dos mujeres y a un hombre que se encontraban sentados al borde del cordón de la calle. Pablo Navarro y Dayana López Andrea Morales perdieron la vida en el acto. En tanto que Andrea Morales sufrió gravest traumatismos por lo que fue traslada en una ambulancia del SEC hacia la guardia del hospital Central.

Hoy por la mañana, desde ese nosocomio informaron que la mujer presenta politraumatismos, múltiples fracturas costales, fractura de pelvis y un neumotórax. En ese momento no tenía indicación neuroquirúrgica y se encontraba intubada en los boxes rojos de la guardia general, hasta que se le otorgue una cama en cuidados intensivos.

Tal como ocurre en estos casos, al conductor se le realizó un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo (0.00 %). Luego fue llevado a la comisaría Sexta ante el peligro de que los vecinos de la zona que habían llegado hasta el lugar querían lincharlo.

Ya en el primer momento, la policía recogió un testimonio de importancia: el testigo presencial dijo que el empresario venía manejando mientras utilizaba el celular.

Ya en ese momento se había secuestrado el teléfono, la pistola, los cargadores y el dinero que se encontraba en el auto y por orden del ayudante fiscal Santillán de la Oficina Fiscal 2 se solicitó presencia de persona del Cuerpo Médico Forense para hacer una prueba biométrica con la idea de identificar a la mujer fallecida. Recién a las 4.56 llegó una familiar de Dayana López con el DNI por el cual se la identificó.

Las víctimas fatales

Dayana y Pablo eran vecinos. Ella trabajaba como celadora en la escuela Arístides Villanueva y él era albañil. En tanto que Andrea Morales hace hacía teletrabajo para una empresa de Chile.

“Ella salía a hacer ejercicio todas las noches y se sentaban un rato debajo de un pimiento, donde hay un faro. Por eso, sabemos que no estaba oscuro anoche. Llegué al lugar y lo único que supe es que los vecinos habían querido linchar al conductor, no sé nada más porque la policía no me dijo nada”, contó la hermana de la celadora fallecida.

Dayana era mamá de dos hijos, uno de ellos con trastorno del espectro autista y se había mudado hace poco tiempo a La Favorita.