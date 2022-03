Quiénes eran los dos amigos que murieron atropellados en la rotonda de El Challao

Dos jóvenes, un hombre y una mujer, perdieron la vida este martes cerca de las 23 en un accidente de tránsito en Las Heras, cuando fueron embestidos por el conductor de un Mercedes Benz C300 en la rotonda de calle Regalado Olguín y Champagnat en El Challao. Otra joven, Andrea Soledad Morales (29), que estaba con ellos, también era parte del grupo, resultó gravemente herida y está siendo asistida en el hospital Central.

Los fallecidos son Tamara Dayana López (29) y Pablo Navarro Bermejo (26), terminaban de realizar deporte en la zona, según refirió Gisel, hermana de Tamara, al móvil de Aurora Argentina.

Támara y Pablo eran vecinos. Ella trabajaba como celadora en la escuela Arístides Villanueva y él era albañil. Ambos residían en el barrio La Favorita, al igual que la tercera damnificada que hacía teletrabajo para una empresa de Chile.

“Ella salía a hacer ejercicio todas las noches y se sentaban un rato debajo de un pimiento, donde hay un faro. Por eso, sabemos que no estaba oscuro anoche. Llegué al lugar y lo único que supe es que los vecinos habían querido linchar al conductor, no sé nada más porque la policía no me dijo nada”, contó la hermana de la celadora fallecida en un hecho vial.

El lugar de la tragedia en la rotonda de El Challao (Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes)

Tamara era mamá de dos hijos, uno de ellos con trastorno del espectro autista y se había ido a vivir hace poco tiempo a La Favorita.

“Ella no sacaba a los chicos afuera por la velocidad de los vehículos y ahora nos pasa esto”, dijo consternada la mujer a los periodistas en el lugar.

El imputado, identificado como Jorge Roberto Díaz de 62 años, tenía una pistola 9 milímetros, con dos cargadores, 11 cartuchos y abundante cantidad de dinero. El conductor reside en barrio Dalvian.

Un hombre que manejaba un Mercedes Benz quedó detenido por la muerte de dos jóvenes en una rotonda de El Challao (Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes)

El hombre que iba a bordo de un Mercedes Benz C300, habría intentado esquivar a una moto, cuando chocó a los tres amigos que estaban en la vereda de la rotonda de calle Regalado Olguín y Champagnat .

Cómo sigue la única sobreviviente del incidente en El Challao

La joven que sobrevivió a la tragedia en Las Heras está siendo asistida en el hospital Central, a la espera de una cama en terapia Intensiva.

El último parte indica que presenta politraumatismos, múltiples fracturas costales, fractura de pelvis y un neumotórax.

Por el momento no tiene indicación neuroquirúrgica.

Se encuentra intubada en los boxes rojos de la guardia general, hasta que se le otorgue una cama en cuidados intensivos.