El abuelo de Lucio Dupuy pedirá que las asesinas sean separadas en la cárcel e insistió con el “odio de género”

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, aseguró que pedirán formalmente que la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, sean separadas en su lugar de detención. El pedido se realizará este lunes, en la audiencia de cesura, donde también se solicitarán las penas para ambas mujeres ya fueron declaradas culpables.

“Pediremos que no haya beneficios y que sean separadas urgente. Me molesta mucho porque no deberían estar juntas. Estuvimos todo el año pidiendo nosotros que sean separadas”, declaró Ramón Dupuy esta mañana al canal Crónica TV desde Santa Rosa.

Sobre la audiencia que se realizará este lunes para que las partes soliciten las penas, el hombre afirmó que no sabe si ingresará a la sala de debate. Para Ramón, presenciar la audiencia “es remover todo el mismo sufrimiento y el mismo dolor”.

Ramón rompió en llanto al recibir un particular regalo relacionado a su nieto, Lucio Dupuy.

El abuelo de Lucio también manifestó: “Yo siempre digo que a Lucio no me lo mataron hace un año y dos meses y días, me lo mataron ayer. Nosotros vivimos con el mismo dolor, la herida está latente y no se va a cerrar nunca. Estamos tratando de sobrellevarlo”.

El abuelo de la víctima también cuestionó qué el tribunal no las condenara también con el agravante del odio de género. Al respecto, Ramón aseguró que “las pericias psicológicas y psiquiátricas y los chats entre ellas apunta al odio al género opuesto”.

El hombre también señaló que “jamás las podría perdonar” a las dos ya condenadas porque “mataron a una criatura de 5 años indefensa”. Consultado sobre los dichos de Páez, cuando en sus últimas palabras antes del veredicto dijo “sé que Lucio me perdonó”, Ramón respondió que sintió “asco” y puntualizó en que “Lucio no puede perdonar porque no está”.

Para finalizar, el hombre reconoció que en relación al caso “la culpa se siente por no habernos dado cuenta” de lo que padecía su nieto. Aún así, el hombre también señaló que tiene claro que “la responsabilidad” no fue de ellos, sino de las ahora condenadas.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, presente en la marcha en pedido de justicia por el crimen de su nieto (Foto Clarín)

El juicio por el crimen de Lucio se reanudará cuando las partes del proceso solicitarán las penas para Valenti y Páez. Cabe destacar que ambas mujeres ya fueron declaradas culpable del homicidio y abuso sexual del menor.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la audiencia de alegatos no será pública y que al cabo de la misma se fijará una nueva fecha, dentro de un plazo de cinco días, en la que finalmente se dará a conocer la pena. Si bien los graves delitos atribuidos a ambas mujeres únicamente prevén la prisión perpetua, restará definir si se les añade la accesoria por tiempo indeterminado.

Culpables del crimen de Lucio

El 2 de febrero pasado, el Tribunal de Audiencia de la capital pampeana, integrado por la jueza Alejandra Ongaro, y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, determinó que la madre de Lucio, Espósito Valenti, fue responsable del “homicidio triplemente agravado por vínculo, alevosía y ensañamiento” de su hijo.

Mientras que a su pareja, Abigail Páez, le atribuyeron el mismo delito y también el de “abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado”.

Testimonios de Magdalena Espósito, madre de Lucio Dupuy, y su pareja Abigail Páez durante el juicio.

En tanto, Valenti y Páez permanecen alojadas en la Unidad Penitenciaria 1 de San Luis y no están obligadas a seguir de manera presencial la audiencia de este lunes. De hecho, el día que se conoció la culpabilidad, ambas realizaron las actividades cotidianas en el penal y se enteraron de la resolución cuando un empleado judicial les acercó una copia de la sentencia.

El asesinato de Lucio

Lucio (5) fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde convivía con su madre y la pareja de ella. La Justicia pudo establecer que a las 17.32 se lo vio a Lucio vivo por última vez y que entre esa hora y las 19.40, Lucio fue golpeado brutalmente.

Luego, Páez llevó en moto a su novia al trabajo de moza en el restaurante de un hotel de la capital pampeana y volvió sola a las 20.49. Una vez que llegó al hogar, la mujer intentó reanimar al niño y lo metió bajó la ducha.

La víctima, Lucio Dupuy.

A las 21.30, Páez salió con Lucio en brazos para el centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado. En ese momento el niño fue asistido por vecinos y finalmente lo trasladaron al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Para el tribunal, las dos mujeres participaron de la golpiza mortal y el nene recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez, que se pudo determinar por la marca que dejó su zapatilla. Según se constató luego, dicho pisotón le provocó a Lucio lesiones internas.

De acuerdo a los peritos, la causa de la muerte fue un edema cerebral como consecuencia de politraumatismos.