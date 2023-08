Corrupción de menores: los aberrantes chats por los que pidieron la detención del periodista K Ezequiel Guazzora

Ezequiel Guazzora, el periodista y militante peronista que se había postulado como precandidato a diputado para las PASO, en el partido de Guillermo Moreno, está prófugo por el delito de corrupción de menores. Este jueves se conocieron una serie de chats que Guazzora habría intercambiado con la madre de una menor.

La Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) denunció ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) la “presunta explotación” de una menor de 16 años por parte de su madre, con domicilio en la localidad bonaerense de Longchamps, con quien Guazzora mantenía conversaciones en busca de mantener un vínculo sexual con la adolescente, de acuerdo a la organización.

Ezequiel Guazzora

Los mensajes, que fueron publicados en Infobae, son de contenido explicito e incluso aparece un número de CBU que la mujer le habría dado al periodista para realizar un “intercambio”. En la conversación Guazzora propone “domir” a la menor y plantea que quizás “si le muestra la platita se entrega”.

Ezequiel Guazzora

El periodista ofrece 50 mil pesos para cada una. “La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c... cuando tenía 8 añitos”, indica. En otro fragmento de la conversación, Guazzora pide datos sobre otras víctimas.

Foto Infobae

“¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, dice en otro fragmento de la conversación. “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”, reclama la mujer. “Nunca te fallé, ¿ok?”, responde Guazzora. Aparentemente, de esta manera, la implicada le reclama el dinero prometido por el intercambio.

El pedido de captura a Guazzora se enmarca en el artículo 145 del Código Penal (corrupción de menores) y fue solicitado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N 54.

El 13 de agosto pasado, en el marco de las PASO, las autoridades habían montado un operativo para detener al periodista cuando fuera a votar, pero no se presentó.

Sin embargo, ese domingo detuvieron fue capturada la madre de la adolescente, una mujer de 44 años, en el porteño Instituto Señora del Monserrat, en la avenida Belgrano al 1.300, donde fue a votar, por el delito de “trata de menores”.

