Coimas en la Policía Federal: la Cámara confirmó procesamientos y ordenó la libertad de dos ex comisarios previo pago de $3 millones

La Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento de los integrantes de la presunta asociación ilícita se habría dedicado a lavar dinero que provenía de joyerías céntricas que se usaban como pantallas para la venta de dólares y que habrían contado con la “protección” del jefe de la Policía Federal de Mendoza, el comisario Dino Rossignoli.

Respondiendo distintos planteos de los abogados defensores de los acusados, la Cámara Federal de Mendoza dictó la semana pasada una batería de medidas, entre ellas la excarcelación ex comisarios Marcelo Salcedo y Ángel Fava –solicitada por su defensor, el abogado Carlos Moyano- y el especialista en seguridad Roberto Bustos.

Los tres deberán cumplir con los siguientes parámetros: a) permanencia regular en el domicilio fijado; b) prohibición de viajar fuera de la Provincia; y c) caución real o personal de $3.000.000, sin perjuicio de cualquier otra medida que impusiere el juez Marcelo Garnica.

En junio pasado los investigadores allanaron 22 joyerías y "cuevas" donde secuestraron 28 millones de pesos

En relación, Nicolás Ernesto Bazán, se lo sobreseyó en relación a la causa que se le había abierto al ser detenido por comercio de estupefacientes ya que si bien se encontró en su casa marihuana y un “indoor” donde cultivaba cannabis sativa, el joven se encuentra inscripto en el Registro del Programa Cannabis (ReProCann) para cultivar con fines medicinales.

En relación al comisario Enzo Rossignoli, tras se confirmó el procesamiento y se desestimó que no formara parte de una asociación ilícita, tal como había pedido su defensa.

En tanto que a Alejandro Agustín Moral y Juan Manuel Moral, su calificaciones fueron ajustadas, considerándose que fueron “participes primarios”, se les revocó la preventiva –en la modalidad de prisión domiciliaria y se les concedió la excarcelación con las siguientes medidas: a) permanencia regular en el domicilio fijado; b) prohibición de viajar fuera de la Provincia de residencia, sin autorización judicial; c) caución real o personal de $3.000.000, sin perjuicio de cualquier otra medida que impusiere el Juez.

JOYAS, DINERO, BOLICHES Y COIMAS

La investigación sobre el presunto pago de coimas por parte de Nicolás Bazán al comisario Rossignoli surgió luego de que el 6 de julio pasado, la Policía de Mendoza allanara 22 joyerías y “cuevas” de Ciudad dedicadas a comprar y vender divisa extranjera. Los negocios eran regenteados por dos jóvenes –Nicolás Bazán y Renzo González- quienes durante la pandemia amasaron una fortuna que les permitió diversificar la actividad comercial a través de boliches y bares.

En los allanamientos de julio se secuestraron 4.100.000 pesos, 49.900 dólares y 7.480 euros –contabilizando una suma de más de 28 millones de pesos- y se identificó a 74 personas, muchos de ellos “arbolitos”.

Para los investigadores las joyerías Sttefano Cannela” y “Vía Roma” serían una suerte de “tapadera” ya que casi no tenían joyas y las que se encontraron eran de baja calidad. En cambio, se secuestraron 19 máquinas de contar dinero y además se descubrió que los locales estaban acondicionados con ventanillas y otros sistemas para ocultar la actividad cambiaria”.

Durante la pandemia de Covid 19, los dos jóvenes habrían incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abrieron nuevos comercios bajo las engañosas fachadas, en la zona del microcentro.

El comisario Dino Rossignoli fue detenido hoy en Godoy Cruz.

Uno de estos comercios es un bar llamado “La rosa club”, ubicado en Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables que servirían para el “blanqueo de divisas”, uno con el mismo nombre de bar, ubicado en Ruta 82, km 26 de Luján de Cuyo y otro conocido como “Praga”, en calle Godoy Cruz 318 de Ciudad.

Hoy Nicolás Bazán está procesado como jefe de la asociación ilícita dedicada al lavado activos y por cohecho (coimas). Renzo González también es considerado jefe de la asociación ilícita. Ernesto Bazán está imputado por asociación ilícita y cohecho activo.

La seguridad de negocio estuvo supervisada primero por ex comisario Marcelo Salcedo pero luego Bazán lo reemplazó en marzo de 2022 por el ex comisario Ángel Fava (echado de la Policía de Mendoza en 2015) y por Roberto “Poroto” Bustos, un hombre con una dilatada experiencia: ex militar, ex funcionario del Poder Judicial de la Nación, ex personal civil de Inteligencia, ex seguridad de presidentes, ministro y militares, actualmente jubilado. Salcedo y Bustos están imputados como miembros de la asociación ilícita; el último se declaró inocente.

Pero, sin dudas, la figura más “llamativa” de la investigación es la del comisario Dino Enzo Rossignoli (49), jefe de la División Operativa Federal de la Policía Federal Argentina. De acuerdo a la instrucción fiscal, fue contactado por Bazán padre para que, a cambio de presuntas coimas, les diera protección.

Rossignoli está procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo. En su despacho de la sede de la Federal se secuestraron 21.500 dólares en una caja de seguridad, entre otras cosas.

La contadora María José Gregorio está detenida e imputada como miembro de la asociación ilícita como partícipe necesaria. Se habría encargado de orientar a Bazán y a González en el armado de la ingeniería utilizada para lavar activos.

Por último, Andrés Bauco, Félix Masera y los hermanos y productores musicales Juan Manuel y Alejandro Agustín Moral se encargaban de manejar los negocios –joyerías, boliches y “cuevas”- y reportaban directamente a Nicolás Bazán.