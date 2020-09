Busca zafar de volver a ser juzgado por un asalto que terminó con un ladrón muerto en Godoy Cruz

La defensa de un hombre que ya fue juzgado por un robo en el que un custodio terminó con la vida de un delincuente, pidó que no vuelva a ser juzgado por el mismo crimen.

Mario González Zacca (25) fue absuelto en septiembre de 2016 por la Quinta Cámara del Crimen, por el delito de robo agravado por el uso de arma. El fiscal Javier Pascua, durante el debate, sostuvo que González no debía ser juzgado por robo agravado, sino por homicidio en ocasión de robo.

Por eso, casó la sentencia de la Quinta Cámara y la elevó a la Sala Penal de la Corte. Allí se dictaminó la nulidad del debate, de la sentencia y de sus fundamentos.

A la espera de un nuevo juicio, el abogado defensor Sergio Carreño ha presentado ahora un recurso excepcional de previo y especial pronunciamiento, amparándose en el principio de “non bis in ídem”. El mismo sostiene que no puede juzgarse a una persona dos veces por el mismo delito. Actualmente, González está libre.

En el juicio, la Quinta Cámara sostuvo que en la rueda de reconocimiento tres testigos no fueron muy precisos a la hora de señalar al imputado. Al respecto, la Corte opinó de otra forma: “El juez no valoró adecuadamente los reconocimientos en rueda de personas realizados por los tres testigos. Ello en tanto fueron realizados dos meses después de ocurrido el hecho, por lo que al haber transcurrido tan breve lapso, los testigos reconocieron al imputado González Zacca, sin que sea determinante ni esencial para su valoración la circunstancia de que no coincidiera la descripción física, como por ejemplo, la edad, su altura, y el color de piel del imputado”.

Para la Corte, “aun cuando existieran diferencias en la descripción previa por parte de los testigos en relación a uno de los sujetos que intervino en el hecho investigado, lo cierto es que los tres fueron categóricos al momento de reconocer a González”.

Un ladrón abatido

El viernes 14 de agosto de 2015, alrededor de las 15.30, dos sujetos armados llegaron a una cooperativa ubicada en la esquina de Julio Lemos y Sáenz Peña de Godoy Cruz.

Unas 30 personas esperaban en las inmediaciones para cobrar una suma de unos 1.000 pesos cada una. En una oficina, cinco empleados efectuaban los pagos correspondientes.

El asalto fue frustrado por un policía jubilado que estaba apostado en el lugar justamente para custodiar los caudales.

Tras un intercambio de disparos entre los asaltantes y los uniformados, uno de los delincuentes -Nahuel Rivas (21), con domicilio en el barrio Soberanía de Maipú- fue abatido y quedó gravemente herido en el lugar. Minutos después murió, a pesar de los intentos de reanimación que realizaron los médicos de una ambulancia.

El otro delincuente escapó por una de las ventanas y, en un auto, y se alejó de la escena. Minutos más tarde González fue detenido en Maipú.