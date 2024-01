Aseguran que un ex jugador de Boca vio morir a su ex novia por las cámaras y no hizo nada para evitarlo

El ex jugador de Boca y Lanús, Junior Benítez, había sido detenido el 14 de mayo acusado de violencia familiar y de género contra su expareja y su familia, a quienes amenazó de muerte e incumplió la prohibición de acercarse.

En su momento, según la orden de detención del juez Vitale, el acusado cometió cuatro hechos, entre ellos amenazas a la familia de su expareja, Anabeila Ayala, todo ello en contexto de violencia de género.

LA ACUSACIÓN CONTRA EL EX BOCA

Anoche se dio a conocer la trágica noticia de que Ayala se quitó la vida. La mejor amiga de la víctima, Daiana Rubiar, realizó un fuerte descargo en Facebook acusando a Benítez de ser responsable del trágico desenlace y revelando detalles impactantes.

“Se quitó la vida mientras este hijo de mil p.. la miraba por una cámara y no fue capaz de avisar nada ni decir nada para salvarla”, publicó su amiga en las redes, donde también mostró capturas de conversaciones que tenía con Anabeila.

Junior Benítez tiene 30 años. Foto: Web.

Acusó al futbolista de “andar en la calle” a pesar de tener prisión domiciliaria y una perimetral. También expresó que, por cuestiones judiciales, no pueden mencionar el nombre del acusado. “Andaba en la calle, en bares y en la cancha como si nada”, agregó.

“Hay que cuidar a un hijo de mil p... a una basura, un violento más que se llevó la vida de mi mejor amiga. Después de aguantar cinco años de violencia y maltratos, tanto físicos como psicológicos, no aguantó más y se quitó la vida”, escribió.

En su desgarrador mensaje, Daiana Rubiar exigió una condena social para el acusado y sugirió que Benítez podría tener más víctimas: “Que salgan a hablar porque tiene más de una víctima esta basura”.

En la publicación también adjuntó imágenes de conversaciones con Anabeila: “Yo no quería porque ibas a caer. Y me re pegaba. Yo no sé qué se imagina”, “Peleamos y me metió el dedo en el ojo cuando me quiso agarrar la mano, y parezco diabólica”, “Cuando estaba esperando el Uber, llegó y me sacó la valija. Me rompió todo, por eso no te pude avisar. No cuentes nada por favor, ya volveré. Yo estoy bien”, “Acá estoy, me salvaste. Aunque me re cagó a palos. Vio la llamada que te hice, no sé dónde porque yo borré todo. No me podía ni parar. Me ahorca, ayer me pegaba piñas en las costillas. Tengo todo el cuello duro, me levanta en el aire de los pelos y revolea para todos lados”, fueron algunos de los mensajes que compartió su amiga.

Las imágenes que compartió Daiana Rubiar de su amiga Anabeila Ayala, ex pareja de Junior Benítez.

Otra amiga de Ayala, Mariana Ortíz, también compartió detalles del calvario que vivía la joven, describiendo cómo Benítez la mantenía alejada de ayuda y manipulada, generando un ambiente de miedo y sufrimiento.

“Tenía todo un futuro por delante, pero estaba cansada de tanto dolor, sufrimiento psicológico, maltratos físicos y de todo tipo” y agregó: “Encerrándola, llevándola lejos en ocasiones para alejarla de toda ayuda para seguir aprovechándose de ella, manipularla, lastimarla, crearle miedo por su familia. En esos momentos, sin poder salir de esas paredes a la que solo él ingresaba para seguir aprovechándose, sin dejarle opción/alternativa a liberarse de todo eso, tomó tan triste decisión”