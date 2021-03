Acá vive la familia de Maia Beloso: indignación en las redes por la casa y el rol del Estado

Encontraron en la mañana del jueves con vida a Maia Beloso , la niña de 7 años que era buscada intensamente en Buenos Aires. Fue hallada en buen estado de salud en Luján, acompañada por su captor Carlos Savanz (39) , cartonero denunciado por abuso sexual de menores.

Más allá de la buena noticia sobre la aparición de la niña, en las redes sociales se generó una ola de indignación por la vulnerabilidad social de la familia: en situación de calle.

TN mostró en la tarde del miércoles cómo es la precaria vivienda donde residía Maia, entre trapos y cartones, en Parque Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires. Junto a su mamá Estela, las mujeres vivían expuestas, desprotegidas y hundidas en la más absoluta pobreza.

En las redes sociales, el informe de TN desató indignación por el triste panorama en el que miles de personas atraviesan en el país.

Qué dijo la abuela de Maia tras el hallazgo

Cerca de las 9 del jueves, Elida, la abuela de la nena , se hizo presente en el corte de la colectora de la autopista Dellepiane, que los vecinos mantienen desde hace tres días, y le dijo a la prensa “ya apareció, está bien, en el hospital, y el hombre ya está detenido”.

”Está bien, no sé cómo la encontraron, pero ella apareció sonriendo. Vamos a esperarla acá, un millón de gracias a todos”, dijo la mujer visiblemente emocionada y ante los gritos y aplausos de vecinos que la rodeaban.

“Teníamos miedo de que la mate o la lastime, no encontrarla”, afirmó Elida y luego agradeció toda la ayuda y el apoyo que recibió de los vecinos del barrio Cildañez y de los medios e comunicación.

Quién es Carlos Savanz, el captor de Maia

El detenido por secuestrar a Maia es Carlos Savanz, cartonero con antecedentes de abuso sexual de menores. Ahora, con el hallazgo de la pequeña confirmado, la jueza Laura Galetti definirá qué delito le imputa al captor, en tanto, le harán pericias médicas y Cámara Gesell a la menor.

Carlos Savanz, el cartonero detenido por secuestrar a Maia Beloso - Gentileza

Luis Sierra, el hermano mayor de Carlos Savanz, contó ayer que el sospechoso había abusado de su sobrino y aclaró que la familia no le habla porque sabe “la porquería que es”.

“Era muy común que manoseara niños. Hace 5 años que no lo vemos a éste. Mi sobrino le contó a su padre cuando tenía 12 años y no quiso que hagan la denuncia por vergüenza a que lo cargaran sus amigos, No es la primera causa que tiene”, manifestó Luis en TN.