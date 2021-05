Ya somos grandes

Ya somos grandecitos para seguir peleando como niños chicos. Llevamos 211 años desde ese 1810 en que queríamos ser libres y no hemos aprendido cómo hacer para tener una patria grande como soñaron nuestros patriotas. Sólo hay discusiones entre los diferentes partidos o entre los integrantes del mismo partido. Discusiones que no llegan a nada productivo. En educación, se perdió 2020 y se está perdiendo el 2021, y con la pandemia no saben cómo controlarla.

¿Qué hicieron con las vacunas?, ¿las compraron o no? Como habitantes de Argentina, que aparte de pagar todos los impuestos con los sucesivos aumentos a que nos tienen acostumbrados, y los sueldos de todos los políticos, tendríamos que estar más informados.

¿Por qué el personal sanitario está tan mal pago si el Gobierno recauda todos los impuestos? ¿Dónde va ese dinero? Otra de las cosas es que el pueblo está ausente.

¿Por qué no solucionan la inseguridad que existe en todo el país? Los únicos que han trabajado en estos años son los herreros, porque se dedicaron a colocar rejas en todos lados. No es posible que aparte de estar encerrados por la pandemia estemos encarcelados en nuestras casas por el miedo a los asaltos.

Lo único que han logrado estos políticos discutidores es que la población este con miedo y totalmente desatendidos por las autoridades que nos gobiernan. Surgirá algún día una clase política que piense en el bienestar de la población, en construir un país en paz y que el éxito que tenga sea por la calidad del su servicio y la relación con su pueblo.