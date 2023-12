Urgencias del nuevo gobierno y apoyo de los gobernadores

Una de las medidas de resolución rápida a adoptar por el flamante gobierno de Javier Milei es la reversión de la última exención dispuesta para el impuesto a las Ganancias. Fue una de las jugadas de Sergio Massa, en su doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial, en respuesta a un viejo reclamo en el plano laboral, pero con fuerte impacto en el esquema coparticipable Nación-provincias. Una especie de frazada corta que esta vez fue desempolvada con fines solamente electorales.

El momento es propicio para que el gobierno nacional busque la mayor cercanía posible con los jefes provinciales. En realidad, ya lo está haciendo a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, mucho antes de la asunción presidencial del domingo 10.

Ese relacionamiento es una variante importante, el recurso político que todo funcionario nacional debe tener a mano para asegurar buen diálogo con los gobernadores sea cual fuere su identidad partidaria. Francos tiene el perfil indicado, como también lo fue, con un estilo parecido, Rogelio Frigerio durante la presidencia de Mauricio Macri. Casualmente, al entrerriano le toca ahora estar del lado de los que piden.

En este aspecto, la diferencia más notoria entre el gobierno de Macri y el de Milei pasa por la cantidad de adhesiones. El macrismo tenía, al menos, cuatro gobernaciones afines, incluyendo la Jefatura de Gobierno porteño. En cambio, La Libertad Avanza no cuenta con un solo gobernador adicto. Lo suyo se reduce a un puñado de legisladores, entre ambas cámaras del Congreso, dependientes del acercamiento que logren con los sectores más afines en lo político e ideológico. En eso se encuentran y pueden llegar a avanzar.

La negociación que se avecina, de la que ya hubo una reunión preparatoria el viernes, será fundamental para que el gobierno nacional pueda equilibrar la balanza de recursos que lo une con las provincias. En el caso puntual de Ganancias, los gobernadores, tanto del ex oficialismo como de Juntos por el Cambio y movimientos provinciales, coinciden en el pedido urgente a la Nación. En realidad, un reclamo contenido por parte de los del PJ, que por una cuestión de alineamiento con Sergio Massa no abrieron la boca para quejarse en su momento.

Es que aquel cambio en Ganancias tuvo un inmediato costo fiscal de más de 577 mil millones de pesos para las provincias. Ya hubo un antecedente parecido: en 2019 el gobierno de Macri aumentó 20% el mínimo no imponible del impuesto, además de otras medidas con impacto en el reparto de recursos, luego de su fuerte derrota en las PASO. En ese momento muchas provincias llevaron su planteo a la Justicia.

Cabe recordar que cuando se modificó el régimen de Ganancias el ahora ex gobernador Rodolfo Suárez planteó ante la Corte Nacional una acción de inconstitucionalidad. Hizo lo que correspondía.

Volviendo al plano de la negociación entre funcionarios ejecutivos, esta metodología tal vez sea la que más le favorece al estilo de gestión del gobernador mendocino. El Congreso, se sabe, no es el ámbito que más le gusta. Se trata de una cuestión de estilos, no de cualidades.

Desde que se constituyó, esta suerte de liga de gobernadores radicales y de Pro le dio al mendocino la posibilidad de posicionarse como una voz de liderazgo, especialmente por experiencia en el rol institucional. Pero no es el único protagonista: en el conjunto de los jefes provinciales hay buenos dirigentes al frente de provincias que gravitan por la representación que tienen en el Congreso. De ahí, seguramente, la urgencia del gobierno nacional por lograr entendimientos, extensivos, claro, a las provincias gobernadas por el PJ, que ya empezaron a aclarar que también tienen predisposición para achicar gastos y negociar recursos.

También será muy importante la reunión de gobernadores con el Gobierno para medir la repercusión en el ámbito del radicalismo de lo que impulsen Milei y su equipo. La UCR estrena conducción partidaria (Martín Lousteau). ¿Qué gravitará más en las bancas del Congreso? ¿Un pedido de los gobernadores o una orden partidaria del nuevo Comité Nacional? Incluso, entre los gobernadores hay quienes impulsaron con éxito a Lousteau.

El nuevo presidente del radicalismo no tardó en decir que el partido ahora a su cargo no cogobernará con Milei. Clara diferenciación con la posición ya adoptada desde el Pro macrista. Aparentemente no hay clima rupturista en la UCR, como sí lo hubo con el jujeño Morales.

¿Quién define más rápido ante temas coyunturales como los que se avecinan? ¿Una conducción partidaria con poderes especiales para decidir o congresales que responden a urgencias de los gobernadores de sus provincias?

