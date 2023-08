Una visión distinta del voto a Milei

“Fenómeno Milei”, “voto bronca”, “voto emocional”, “voto irracional”, “voto provisorio”. Con estas adjetivaciones se intenta explicar el voto de la población a favor de Miley, para no reconocer que en verdad se lo descalifica. Lo que se quiere significar pero ocultamente, es que este voto no es sólido, es pasajero, transitorio. Se cree que la gente ha votado sin compromiso en estas PASO sabiendo que no se “elije”, solo para ver qué pasa y el 22 de octubre, cuando se produzca la verdadera elección, entonces sí se votará conforme a las ideologías de cada uno, al nuevo Presidente de la Nación. Entonces sí será un “voto verdadero”.

Si esto fuese así estaríamos en presencia de una farsa, de una mentira insostenible. Sería una desfiguración de la democracia utilizando una institución, las PASO, para una simple aventura política, porque Milei no ha competido con nadie para decidir qué candidato de su espacio, la Libertad Avanza, se presentará en las elecciones del 22 de octubre, porque él es el único candidato. En este acto no se ha “elegido” a nadie, solo se ha “votado” para dirimir internas partidarias, por lo que no hay compromiso alguno para el votante que solo quiere “ver qué pasa” con Milei.

Análisis verdadero

“Fenómeno” es lo que aparece ante nuestros sentidos, lo ordinario, por oposición al “noumeno”, que es lo que no aparece, la esencia de las cosas. A Milei se lo ha calificado como algo sorpresivo, no previsto, que no estaba en los cálculos de nadie o quizá de unos pocos y por tanto la utilización de “fenómeno” es indebida. Pero para la mayoría, dicen, Milei irrumpió en la escena política como alguien impensado que conmovió las estructuras que desde antaño conocemos.

El voto bronca es el de todos los que lo han hecho contra el populismo neomarxista que nos gobierna, y por ende, no es Milei el único que ha recibido este tipo de voto.

Estimo contrariamente que el voto a Milei ha sido un “voto racional”. Viene explicando desde hace dos años todo lo que sostiene y por qué. Es el único que ha publicado su plan de gobierno con todo detalle, diciendo lo que va a hacer y lo que no hará nunca. Esto obligó a Juntos por el Cambio a hacer propias muchas de las ideas de Milei e incorporarlas a su campaña, pero sin explicar cómo y cuándo las realizarían. Sus dos enemigos políticos son el kirchnerismo y lo que denomina la “casta política” , explicando que a ésta la conforman los políticos corruptos a los que no les interesa gobernar para el bien común sino solo para satisfacer sus intereses personales.

Quiere aniquilar al kirchnerismo porque dice, ha destruido a nuestro país. Y su líder, Cristina, solo pretende impunidad, evitando que el Poder Judicial la condene, no solo por la causa Vialidad, sino por los demás procesos en los que se sospecha que es corrupta lavando dinero y apropiándose de cuantiosos bienes del Estado Nacional, es decir, de todos nosotros.

Tampoco el voto a Milei es irracional, o sea carente de razón. Reitero, ha dado explicación de todas y cada una de sus ideas, las ha fundamentado profundamente, basado en autores de prestigio internacional, sobre todo en materia económica, de la que es un especialista y de los mejores.

Por último explicaré por qué no es emocional. Emoción es “un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos” (RAE). Milei no ha producido ninguna conmoción antes de la votación que haya conducido a sus electores a un “voto emocional”. Sí puede haber provocado una conmoción pos votación por el resultado no previsto.

La gente ha votado a Milei conociendo plenamente lo que hacía y lo que quería hacer si fuese elegido Presidente. Ha sido un voto “racional”. Porque el contexto de esta PASO es muy claro. Argentina ha sido y es gobernada durante noventa y tres años, desde 1930, por políticos y militares que nos han colocado en esta sin igual decadencia. Aparece en la escena un candidato que se separa abismalmente de estos gobernantes con ideas transformadoras que abren una gran esperanza. Y esto es lo que ha decidido el voto. Si es elegido el 22 de octubre y cumple con todo lo prometido y nos devuelve el orgullo de ser argentinos, habremos cumplido nuestros sueños. Y si no será una nueva frustración, muy dolorosa por cierto.

Qué es lo asombroso de esta PASO?

Que Massa haya obtenido el 27,27% de los votos emitidos. Este candidato es un tránsfuga, ha actuado en todos los partidos y hasta fundó uno nuevo para oponerse al kirchnerismo. Criticó a Cristina en duros térmicos y sostuvo que si se comprobaba en juicio que era culpable de delitos debía ir a prisión. En este gobierno fue designado Ministro de Economía y continuó con la política kirchnerista de más inflación, más pobreza, más emisión, más devaluaciones, más agrandamiento del Estado, más inseguridad, etc. Derrotado por Miley continúa en el cargo y como candidato.

Como Alberto Fernández, actúa con un panquequismo insólito. Carece de moral actuando como lo hace y no obstante, un porcentaje importante de la población lo vota. Considerando que todo el padrón fue de 36 millones y solo votaron 25 millones, el 27,27% fue de 6 millones 872 mil habitantes , que es el número representativo del kirchnerismo, el 14% aproximado de la población total del país, 47 millones.

Dentro de este 14% debe haber un número importante de personas sin educación y muy pobres, pero el resto se trata de nivel medio y alto que sabe que el kirchnerismo nos gobierna desde hace veinte años y aún lo siguen apoyando.

¡Esto sí es asombroso!