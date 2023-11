Milei es presidente de todos los argentinos

Comienzo esta nota con el discurso de Massa “reconociendo su derrota”. En realidad dejó trascender solapadamente que no había perdido y que sus ideas quedaban a disposición de todos sus electores. Su soberbia es inadmisible. Hizo un repaso de todas ellas que fueron rechazadas por el 58% de los argentinos y al terminar, algo sorprendente: dijo que la responsabilidad del gobierno elegido comenzaba a partir del 20/11/23, al día siguiente de las elecciones. Su desconocimiento, violación constitucional e irresponsabilidad son asombrosas. Milei debe asumir a partir del 10 de diciembre de 2023 y hasta esa fecha, gobierna Alberto Fernández, todo su equipo y su Ministro de Economía Sergio Massa. El Presidente en “funciones”, que no funciona, y su Vice Cristina Fernández, condenada y populista marxista, borrada y recluida en el sur, si junto con Massa intentan desligarse de su responsabilidad de gobierno, el país marchará a la deriva, aunque esto no es novedad porque sin derrotero han funcionado desde siempre.

Estos irresponsables deben rendir cuentas de todos sus actos y Massa, que fue candidato sin renunciar a su ministerio, desviando miles de millones de todos nosotros a favor de su campaña y multiplicando la inflación, la pobreza y los indigentes, debe ser procesado.

Milei

Milei resume su ideario en tres principios fundamentales: derecho a la vida desde la concepción en el seno materno (no al aborto); derecho a la libertad (no a las restricciones indebidas del Estado); y derecho a la propiedad (no a su confiscación total o parcial por el Estado). Desde estas bases ha desarrollado toda su plataforma y las formas para su ejecución, que han sido acogidas por el 58% de la población. Decimos que vivimos en una democracia y la pregonamos como una gran conquista que recuperó Ricardo Alfonsín en 1983. Pero Bregman con un 1,6% de votos, partidos de izquierda, Grabois, D´Elía, Hugo y Pablo Moyano y otros dirigentes políticos, sindicales y sociales aseguran que Milei durará como máximo dos meses en el gobierno porque se volcarán a las calles movilizando a sus fanáticos o ignorantes pagos hasta lograr que abandone el poder y el gobierno. Y de esto es responsable el peronismo kirchnerista duro, la izquierda minorista e irresponsable y los que en general abominan de la democracia y no soportan el hecho de que otra fuerza política que no sea peronista, ejerza el gobierno en el país. Este peligro latente pero real debe ser afrontado por el nuevo presidente quien ha hecho suya la frase de Perón dentro de la ley todo, fuera de la ley nada agregando el que las hace las paga. Y es deber de todos oponernos con las herramientas de la ley a estos atentados contra la democracia que deben terminarse para siempre sin excusa alguna.

Estado calamitoso de Argentina

Es tan inconmensurable el desquicio, la destrucción y el aniquilamiento de las instituciones que nos han dejado casi todos los gobiernos, civiles y militares, en estos últimos cien años, que creo que Milei no puede conocerlos y solucionarlos en un breve tiempo, aunque aplique políticas de shock. Es indudable que va a requerir la ayuda de los muchos cerebros excepcionales que tiene nuestra Argentina y de los que emigraron y hoy los necesitamos con nosotros. Debemos actuar como una gran familia porque el país y los más necesitados nos lo requieren.

Dentro del 58% hay de todos los niveles etarios, pero muchos son jóvenes, con grandes ilusiones y esperanzas porque son el presente y el futuro de la Patria de San Martín. Hasta los que emigraron huyendo de la corrupción y falta de oportunidades, llorando la lejanía y el desarraigo, volverán para sumarse a su reconstrucción. Ellos no están contaminados, nacieron dentro de esta muy imperfecta democracia de los últimos cuarenta años, pero no tienen experiencia como nosotros los mayores de setenta, de los golpes militares, de la inflación permanente, de los gobiernos corruptos entre 1946 y 2003 y el populismo marxista y corrupto de Néstor y Cristina y quizá lo supieron desde el extranjero. Pero como idealistas que son, estarán dispuestos a abandonarlo todo en el país en el que se encuentran, para poner al servicio de la Patria sus inteligencias y capacidades. Ellos serán claves para el gobierno de Miley junto a los cerebros que están y que colaborarán a partir de ahora.

¿Le daremos a Milei una espera razonable y necesaria?

¿Tendrá Milei luna de miel, una espera de meses para realizar la tarea imposible de reordenar el país, ponerlo de pié y hacerlo funcionar de modo que todos comencemos a recibir los beneficios de sus políticas aplicadas en el mundo por los países más desarrollados y prósperos?

Debemos hacer una mirada retrospectiva. La presidencia de Milei será la primera en el país que no es peronista, radical ni militar. La votamos como nueva, nos sedujeron sus propuestas y concentramos en su candidatura todo el fastidio y bronca que los gobiernos anteriores nos produjeron por su sistemática destrucción del país y de nuestras esperanzas. Durante un siglo les concedimos a estos desastres todo el tiempo y más.

¿Hoy no podemos darle a Milei seis meses para que organice su gobierno, lo complete y ejecute esas propuestas nuevas que nos dieron por primera vez una ilusión sólida?

¿No vamos a defenderlo de los múltiples ataques que ya se están planeando en su contra y contribuir al fracaso que espera una oposición de izquierda y kirchnerista que será implacable? ¡Pensémoslo con sentido patriótico!