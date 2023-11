Debate presidencial: el gran ganador fue Javier Milei

Javier nos tiene llenos de sorpresas, porque el gran ganador del debate fue Milei. Veámoslo así. Las infortunadas apreciaciones de Luis Juez, elegir entre Frankenstein o Drácula, se concretaron solo en la persona de Sergio Massa. El 19 votaremos a Milei o a Frankenstein y Drácula. Este debate puso en evidencia qué es quién en la opción electoral.

Massa es el gran estafador político. Estafa es aseverar lo que es falso u ocultar lo que es verdadero, ardid, engaño, astucia y maquinación. Este concepto jurídico lo traslado a la política y al debate. ¡Cuántas mentiras dijo Massa, cuántas ocultaciones de la verdad, cuánta astucia para hacer creer a todos que no tiene nada que ver con este gobierno, el peor de la historia, que en verdad integra con Alberto y Cristina!

Para disimular que no tiene nada de kirchnerista porque pertenece al Frente Renovador que ahora resucitó y calla que es candidato del Frente de todos o Todos por la Patria, de hechura pura y dura de Cristina Kirchner. Cuatro años como diputado, ministro de economía y candidato del gobierno a la Presidencia que llevó a un nivel de inflación cercano a la híper, pobreza extrema, indigencia vergonzosa, depreciación del peso hasta lograr que sea rechazado como moneda en el país y en el mundo. ¡Pero él no tiene nada que ver con esto, no hizo nada por revertirlo y ahora, de pronto como de la noche a la mañana, va a solucionar todos los grandes y gravísimos problemas a partir del 11 de diciembre! Y lo va a hacer con aumento de las exportaciones, que no dependen de él sino de la actividad privada que está sucumbiendo dentro del país destruido y sigue destruyéndose por exclusiva acción de su gobierno, ahora como Presidente de facto por abandono de dos desaparecidos en acción, Alberto y Cristina.

Para combatir y exterminar la inflación se necesita: achicar al Estado para lograr los demás objetivos; eliminar el déficit fiscal gastando menos de lo que ingresa; bajar sustancialmente el monto de los impuestos y su número; prohibir la emisión monetaria sin respaldo en divisas fuertes. Massa nunca habla de esto ¿por qué? Porque si hace todo lo que señalo se queda sin nada, sin gobierno. Se ha dicho que violando la ley electoral ideó el “plan platita” para ganar las elecciones primarias. No es tan así. El y el peronismo kirchnerista viven en base a emitir sin control desde que existen, 1946 y 2003 respectivamente, una especie de “plan platota”. No saben, no pueden, no quieren anular la inflación porque gracias a ella gobiernan y acumulan poder y dinero para la corrupción, esclavizando a las clases bajas y medias bajas. Ponerles efectivo en sus bolsillos aunque los pesos no valgan nada o se deprecien. Lo importante es que quien no sabe nada ni conoce la verdad ni la realidad, crea que es poderoso con dinero disponible aunque falso. El peronismo kirchnerismo es maestro en la manipulación de la ignorancia. Es la estafa política más colosal en nuestra historia. Lo que me sorprende es que los estafados elijan siempre a los que los estafan. El síndrome de Estocolmo modo argentino.

En el debate, Massa no habló de esto, por supuesto. Ni hablará nunca. Siempre se escapa. Milei se mostró como el que es, no el personaje del león y la moto sierra que adoptó para entronizarse en menos de dos años en el país y en un balotaje presidencial. No tiene la infraestructura monumental de su contendiente, que dispone del Estado y en especial del dinero de todos nosotros y los espías del servicio de inteligencia, para mentir en un debate diciendo que ama al país, que va a ser un presidente excepcional y que es muy superior que su oponente. Oculta que su único propósito es solo beneficiarse del poder como es su sueño de siempre.

Milei sin experiencia en estas estafas políticas, habló de lo que sabe y no replicó en muchas oportunidades en que pudo destrozar a su adversario circunstancial. Pero cuenta con un arma que desconocíamos: Victoria Villarruel, maravillosa, serena, culta, templada y con gran dominio de sus amplios conocimientos. Desde el último debate con Agustín Rossi apareció en la escena política para embelesarnos. Juntos serán una fórmula que, si obtienen su Presidencia y Vice el 19, con verdades y grandes conocimientos, se empeñarán en la noble tarea de llevar a nuestra querida Argentina al lugar del que nunca debió salir y fue desplazada en el curso de cien años a uno de los últimos lugares del mundo.

Son nuevos, carecen de los horribles defectos de quienes viven del Estado y la Política desde hace cuarenta años. Vienen para tratar de salvar a la Patria y a nosotros de esta situación que nos va matando lentamente y ya no soportamos más.

Milei ganó y Massa perdió por paliza. Si el 19 lo vemos así, es posible que también ganen y al cabo de ocho años sean portadores del honor de haber servido a la Patria para retirarse a su vida privada.

¡Vinieron solo para esto!