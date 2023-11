Carta abierta a los argentinos

Pareciera que el 19 de noviembre solo tenemos un enorme dilema: elegir como Presidente a Javier Milei o a Sergio Massa. Y es un problema de enorme magnitud, pero no es el único. Tenemos otro mucho mayor del que muy pocos hablan y piensan: el futuro de nuestro país. ¿Qué Argentina tenemos en verdad? Una destruida, desolada, que no nos orgullece, que nos angustia, que se presenta como una de las peores del mundo, que pierde a sus jóvenes, a sus cerebros, que descuida y empobrece a sus viejos y a sus habitantes, que ya no menciona a sus próceres, su himno o su bandera, que ya no educa o educa mal, ¡que es tierra arrasada.

Y el Presidente que resulte electo será el de esta Argentina dolorosa y vergonzosa, sin eufemismos. Quizá ninguno de nosotros sirva para el cargo. Quizá necesitaríamos un San Martín, un Sarmiento, un Belgrano, un Roca, un Pellegrini, un prócer que no tenemos. Los gobernantes del último siglo han destruido la Patria, la han dejado así, irreconocible, con corrupción, ineptitud, delincuencia, inseguridad, inflación, sin instituciones, sin fuerzas armadas ni de seguridad, sin trabajo, con planes sociales, con piqueteros, sin méritos, sin esfuerzo. Los ladrones asesinos son dueños de las calles mientras nosotros estamos presos en nuestras casas para proteger nuestras vidas. Peronistas, militares y radicales han presidido y gobernado al país desde 1916 hasta 2023 con estos nefastos resultados. Y nosotros hemos elegido a los menos malos sin ningún entusiasmo ni convicción o algunos se lo han apropiado con golpes de Estado.

Después del 22 de octubre han surgido voces, descalificaciones, opiniones, insultos, maestros en moral y sabiduría política informando qué debemos hacer, cómo debemos elegir o no hacerlo, cuál es el mejor, el peor, o rechazar a ambos candidatos. Y los que opinan son todos los que desde hace décadas gobiernan ¡con estos resultados.

Me adelanto en decir que la mía es solo una opinión más y no pretendo enseñar ni sugerir nada. Solo expresar que a los 11 años conocí a Perón como Presidente y desde entonces he sido testigo de todo lo que he descrito. Escribo esta columna en base a mi experiencia y a mis estudios.

Dicen que Massa es el mejor, sus partidarios por supuesto y algunos sin entusiasmo. Todos lo conocemos y sabemos lo que nos espera si llega a ser Presidente. Es oficialista, candidato y ministro de economía de este pésimo gobierno. Nos deja con un 140% de inflación, más de $ 1.000 por dólar, 45% de pobreza, 10% de indigentes y ninguno de los gravísimos problemas del país resueltos o en vías de resolverse, con la corrupción e inseguridad incólumes. Es un oportunista y lo único que le interesa es él y su ambición desmedida, sin escrúpulos, ora rechazando a Cristina con diversos adjetivos negativos, ora elogiándola sin rubor por las descalificaciones pasadas, tal como lo hizo y hace el inútil Alberto Fernández. Quiere ser Presidente para resolver todos los problemas que él creó o profundizó.

Dicen otros que Milei es un loco, que quiere posibilitar la venta de órganos y de armas, dolarización inflacionaria, autoritario, dejar sin efecto derechos, quitar conquistas laborales, gobernar para los ricos y hacer más pobres a los pobres. Por eso los radicales línea Alfonsín e Yrigoyen y los kirchneristas obligan a sus partidarios a no votarlo y algunos a votar a Massa.

Siento que hoy somos todos contra todos. Que algunos han perdido el norte y otros, muchos más, siguen creyendo que el kirchnerismo y el peronismo duro son siempre los únicos que pueden y deben gobernar.

Y los radicales que se ocultan a sí mismos la verdad junto a los de JxC como Rodríguez Larreta, instan a votar en blanco rechazando a Milei porque es un salto al vacío.

En este pésimo escenario el país y todos los argentinos estamos en un peligro letal. Milei tiene varios defectos importantes que he señalado en otros trabajos, pero también varios aciertos que muy bien se encargan de silenciar o falsear sus detractores.

Es falso que en su plataforma figure la venta de niños o de órganos. No es verdad que propicie armar libremente a toda la población. Dice que la tenencia o portación de armas debe ejecutarse de acuerdo a la legislación vigente. La dolarización y cierre del Banco Central no serán de inmediato, sino en nueve meses o dos años luego que el Congreso se expida favorablemente y se hayan cumplido las tres generaciones de reformas necesarias, cuando el país esté en condiciones de estabilidad, derrotada la inflación, afianzados todos los derechos, terminados todos los privilegios y prebendas ilegales y con reformas laborales para los futuros empleados con respeto irrestricto a los derechos adquiridos de los actuales trabajadores. No advierto la existencia de un plan de un loco ni de un irracional o vendedor de humo, como se lo ha calificado para evitar que se lo vote.

Su deseo es que en los ocho años de gobierno elimine todos los problemas destructivos del país, ponga a la Argentina entre los principales países del mundo y los argentinos volvamos a ser orgullosos de nuestra Patria. Hecho, retirarse definitivamente de la política y los cargos, para volver a sus actividades académicas y como conferencista, dejando la posta a quienes crean en sus ideas.

Queda solo votar en blanco ignorando a Milei, votar a Massa y volver al kirchnerismo destruyendo definitivamente al país o apostar a la Libertad Avanza con el riesgo de volver a equivocarnos o con la esperanza cumplida de recuperar la Argentina con orgullo genuino. Miley no ha gobernado nunca así es que no tiene ninguno de los vicios ni defectos de Massa. ¡Es nuestra decisión!