Milei: el cambio golpeando el avispero

“Cosas veredes, amigo Sancho, que no creyeres” . El Quijote

Hay una variedad de técnicas para aplicar el cambio en serio. Hablo del único cambio real, el de verdad, que es el cambio que implica siempre, el hecho de que nunca antes se ha realizado.

Esto significa real y verdaderamente una sola cosa: romper con el pasado en cualquier de sus formas.

El problema que tiene hablar de cambio es que se lo confunde siempre con transformaciones sociales, que son formas de aparente cambio, pero en realidad, su resultado es que todo sigue, desde lo profundo de la cultura, exactamente igual.

Es el pasado repitiéndose al infinito. Y de esto, en nuestra sociedad, hemos tenido sobrados ejemplos….

Y aquí me adelanto a aclarar que, el primer gobierno de Menen, del segundo mejor no hablar, no fue un cambio verdadero o en serio, como recientemente sí se está insistiendo en los medios.

Solo fue un reformismo improvisado y oportunista, cuyos resultados estuvieron a la vista: la vuelta del peronismo y el estatismo más craso, en su versión kirchnerista y por veinte años.

Ahora sí, con respecto a las variadas técnicas y metodologías de un cambio de verdad ellas dependen, para su aplicación, del diagnóstico previo que se tenga de la estructura a cambiar, sea un micro o macro sistema socio – cultural y del soporte ideológico que lo sostiene.

En este sentido es evidente que Milei está aplicando la técnica de “golpear el avispero” que es el cambio más entrópico de todos, al agudizar al máximo el nivel de enfrenamiento, entre lo que quiere permanecer (el sistema socio cultural) y lo que quiere transformarlo (la gestión de cambio).

La técnica de cambio “golpeando el avispero” tiene una serie de efectos a enumerar:

• Aumenta muy rápido la capacidad de expansión del cambio abarcando a casi la totalidad del sistema a transformar, en poco tiempo.

• Agudiza fuertemente las contradicciones dentro del sistema socio cultural a cambiar, que generalmente se encuentran anestesiadas, ocultas y/o disfrazadas en mil formas de conductas.

• Aumenta el nivel de conciencia rápidamente entre los actores sociales involucrados, es decir entre las personas que viven en dicho sistema socio cultural, respecto a lo que es comprender y tomar conciencia sobre la verdadera realidad en la que han vivido y viven actualmente y que estaba oculta, negada, disfrazada o sublimada por el andamiaje cultural que los contenía y contiene.

Así muchos “la empiezan a ver”….

• Aumenta el nivel de resistencia fuertemente por parte de los individuos que defienden el status quo, el pasado.

Pero a medida que el cambio avanza rápidamente, aumenta también la desunión y el conflicto entre ellos, incluso pudiendo alcanzar la desbandada en masa.

• Supone un liderazgo del cambio que tiene las siguientes características:

- fuerte convicción en los valores que el cambio sustenta.

- alta tolerancia a la adversidad y el enfrentamiento.

- capacidad para convivir y sentirse cómodo dentro de una alta inestabilidad y cambio de escenarios permanentes.

Todas estas dimensiones que, en el caso de Javier Milei, parecen formar parte de su personalidad.

• El regreso del pasado:

Si hay una recidiva y la sociedad vuelve al pasado votándolo, ya sea en las elecciones intermedias del año que viene o para Presidente en el 2028, el proceso desembocará en inestabilidades profundas entre todos los actores del pasado, al haberse roto definitivamente el espejo en el que se miraban.

El desafío para Javier Milei y para la sociedad toda, es que van a ir aprendiendo todo esto, por ensayo y error, al desconocerse las leyes del cambio socio cultural profundo y su liderazgo con sus costos inevitables.

Hecho que viene sucediendo así a lo largo de la historia humana y desde que el mono se enderezó y pudo pensar con más claridad.

Por último, nuestra sociedad, por múltiples causas, es y ha sido una sociedad refractaria a los cambios o de baja tolerancia al cambio, lo que permitió, a lo largo de muchos años, la formación de una dirigencia que la llevó al actual colapso socio – económico - cultural y ahora, finalmente, generó un Javier Milei Presidente.