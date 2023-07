Las prioridades según de donde se miren

Nos debemos un debate o por lo menos esclarecer como desde el sector público se toman las decisiones hacia donde hay que dirigir los recursos, que por más esta aclarar son escasos. Esto implica ser mucho más meticulosos al momento de tomar una decisión de tal magnitud. En la actividad privada, donde los recursos provienen de una actividad genuina al momento de realizar una inversión nos sometemos a cientos de análisis para poder definir con el mayor provecho la asignación de dichos recursos, conseguir el dinero cuesta mucho y una mala decisión nos puede perjudicar a nosotros mismos en un futuro.

Al parecer a quienes “Administran lo Publico” dicho ejercicio les resulta desconocido, se me viene un dicho irreproducible de unos de los tantos precandidatos a presidentes donde se refiere a lo fácil de decidir sobre algo cuando no es propio…

Hoy en Tupungato vemos el llamado a licitación de 2 tramos de rutas, la primera el tramo de Gualtallary que va desde calle La Vencedora hasta Estancia Silva, el sector productivo de mayor calidad agronómica del Valle de Uco, donde están situadas muchas bodegas de renombre. Desde hace años se vie9ne pidiendo la pavimentación de dicho camino el que beneficiaría a cientos de productores pero el hecho más significativo desde nuestro punto de vista, el cual vemos muy positivo, es que dicho camino se hace con aporte estatal y también de los privados.

En simultaneo se llama a licitación de 11 km solamente de la ruta que une el distrito de San José con Potrerillos, cabe aclarar que dicho tramo es de unos 42 km, están asfaltados 11km hasta estancia Bombal y desde ahí se asfaltarían 11 km más, restando así 20 km para completarlo (san Jose/ Potrerillos). Este segundo tramo, donde hay muchos campos productivos, hoy en día se ha convertido en una zona llena de emprendimientos inmobiliarios los cuales han elevado exponencialmente el valor de dichas tierras. Por lo que se ve en la licitación no se percibe que los privados vayan a realizar algún tipo de aporte.

El punto es este, estamos totalmente de acuerdo con el desarrollo de los privados, el cuestionamiento es claro, corresponde que una inversión tan importante como esta corra solamente por cuenta y orden del estado, Sin que los privados, principales beneficiarios de dicha inversión, aporten algo. A modo de aclaración justo los nuevos 11km a asfaltar llegan hasta la puerta de 2 emprendimientos inmobiliarios privados donde, parece ser, algunos funcionarios en actividad tienen propiedades.

Estas decisiones donde se pasan por alto las necesidades reales nos ponen en un lugar incómodo donde no sabemos si nos subestiman y nos toman el pelo. Sr Gobernador no le parece mucho más útil arreglar los puentes caídos de la ruta 40? Camino troncal de norte a sur de la provincia de Mendoza por donde circulan cientos vehículos por día y donde mucho de ellos son camiones con mercaderías que buscan la salida al exterior..

Seguro nos va a decir “es ruta nacional…. Le compete a la nación…” Sr Gobernador los principales damnificados somos MENDOCINOS los cuales en su gran mayoría los voto, es su obligación darnos condiciones y solucionar los problemas que afectan los intereses nuestros, si esos 2 puentes que quedan sanos colapsan, el Valle de Uco queda incomunicado, los que producen, exportan etc no pueden trasladar sus mercaderías y eso significa que no venden por ende no generan y a la vez no pueden pagar sus obligaciones y eso hace que todo colapse.

Volvamos al punto de las rutas, es necesario asfaltar la nueva ruta? Le decimos que si ayuda al desarrollo de la zona tanto inmobiliario como productivo, ahora es más necesario que arreglar los puentes mencionados?? NO, no lo es.

Le proponemos rever dicha asignación de recursos, le pedimos que solucione lo de los puentes mencionados y le sugerimos que la nueva ruta que deliberadamente llega hasta los 2 emprendimientos inmobiliarios más costosos de la provincia, a ellos se les exija la realización de dicha obra como aporte de mejoras para la zona, dado que ellos son los principales beneficiados.

Lic. Sebastián Lafalla

Psdte. Cámara de Agric. Ind y Comercio de Tpupungato