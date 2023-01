Buen viaje Jeff Beck

Geoffrey Arnold Beck, simplemente Jeff Beck, se dio a conocer al mundo bluseando maravillosamente con una Gibson Les Paul, que es, por lejos, mi modelo de guitarra favorito.

El primer tema que escuché de él fue “Cause we’ve ended as lovers”, hace muchos años; sin embargo, lo recuerdo con todo detalle, fue un sábado de tarde y yo tenía 15 años.

Tal fue la impresión que me causó.

Después cambió su instrumento por una Fender Stratocaster.

Dicen que los buenos músicos tienen reservado un lugar de privilegio en el Cielo. Que así sea.

Prefiero recordarlo con esta guitarra, aunque no es la que más me gusta, porque con ella hizo LO QUE NADIE. Nadie logró hacer sonar ese instrumento como lo hizo él.

Tuve la dicha de verlo en vivo en Montreal, hace unos años. Era fabuloso. Su técnica era magistral y única y la guitarra no parecía separada de su cuerpo sino parte de él.

Se cuidaba, seguía una estricta dieta a base de frutas, no consumía alcohol ni otras sustancias nocivas, dormía bien y así se mantenía activo, lúcido y enérgico a sus 78 años.

Había estado de gira, como casi toda su vida desde muy joven. Pero . . . pendemos de un hilo, ya se sabe.

Una meningitis bacteriana se lo llevó muy rápidamente de este Mundo el 10 de enero.

Me duele, como me duele cada vez que nos deja un músico que me ha emocionado y éste lo hizo y muy hondo.

Queda su música, sí. Su maravillosa música será inolvidable.

Le deseo un buen viaje, maestro.

Descanse en Paz.

*El autor es mendocino radicado en Canadá.