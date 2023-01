Murió Jeff Beck, el legendario guitarrista de rock

La noticia venía dando vueltas por las redes y todo indicaba que era falsa, pero finalmente se confirmó la dura noticia: el legendario rockero Jeff Beck murió ayer martes a los 78 años.

El comunicado oficial lo dio su representante: “Por pedido de su familia, queremos compartir con gran tristeza la noticia de la muerte de Jeff Beck. Tras haber contraído una meningitis bacterial, falleció pacíficamente ayer martes”.

Héroe del rock, figura indiscutida desde los años ‘60, Beck tuvo un enorme hit con Rod Stewart en los años ‘80 y últimamente tenía un grupo junto a Johnny Depp.

Un pionero único

A pesar de no haber alcanzado nunca la popularidad masiva de muchos de sus amigos, Jeff Beck fue reconocido por toa la comunidad de guitarristas y la crítica especializada. Experimentó no sólo con el blues rock, sino que también se lució con el rockabilly, heavy metal, jazz fusión y hasta coqueteos con la música electrónica.

A lo largo de su carrera grabó y tocó en vivo con Rod Stewart, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Tina Turner, Morrissey, Diana Ross, Jon Bon Jovi, Malcolm McLaren, Kate Bush, Roger Waters, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Brian May, Roger Taylor, Stanley Clarke y ZZ Top.

Jeff Beck tocando la guitarra en el Louisiana Jazz and Heritage Festival en Nueva Orleans el 29 de abril de 2011. (AP Photo/Gerald Herbert, File)

Ganó el Grammy en seis oportunidades en la categoría de mejor interpretación instrumental de rock y de mejor interpretación instrumental pop una vez.

En 2014 recibió el Premio Ivor Novello por su contribución a la música británica y fue presentado en dos ocasiones en el Salón de la Fama del Rock and Roll, como miembro de The Yardbirds (1992) y como músico solista (2009).

Su trayectoria

Geoffrey Arnold “Jeff” Beck nació el 24 de junio de 1944. Una vez contó que Les Paul fue el primer guitarrista eléctrico que escuchó, a los 6 años, y quiso aprender a tocar el instrumento. Sus primeras influencias fueron Cliff Gallup, guitarrista de Gene Vincent y The Blue Caps, B.B. King y Steve Cropper.

De adolescente aprendió a tocar una guitarra prestada e hizo varios intentos de construir su propio instrumento, primero pegando cajas de cigarros para el cuerpo y un poste para el cuello, con los trastes simplemente pintados.

Mientras asistía a la Escuela de Arte de Wimbledon, tocó con Screaming Lord Sutch and the Savages, en 1962. Grabó un simple y luego formó la banda The Nightshift, con quienes grabó otro sencillo. Pronto se unió a The Rumbles, una banda que hacía versiones de Gene Vincent y Buddy Holly, y luego entró a The Tridents. También fue un sesionista muy solicitado.

Jeff Beck aceptó el Grammy por Mejor performance instrumental pop por "Nessun Dorma" en la ceremonia núero 53 de los Grammy el 13 de febrero de 2011. (AP Photo/Matt Sayles, File)

En marzo de 1965 se unió a la banda the Yardbirds para reemplazar a Eric Clapton, por recomendación de Jimmy Page, luego de Led Zeppelin. luego de que su amigo Jimmy Page lo recomendara. Estuvo con ellos 20 meses y fue la etapa más exitosa de la banda.

En 1966 grabó su célebre tema Beck’s Bolero, acompañado por un verdadero supergrupo: Keith Moon en la batería, John Paul Jones en el bajo y Nicky Hopkins en el piano.

Beck fue despedido de The Yarbirds durante una gira por los Estados Unidos debido a su carácter explosivo. Pronto formó The Jeff Beck Group, con Rod Stewart como cantante, Ronnie Wood en el bajo, Nicky Hopkins en los teclados y Aynsley Dunbar en la batería. La agrupación hizo dos álbumes con buenas ventas, pero incidentes dentro del grupo llevaron a su disolución en julio de 1969.

Jeff Beck tocando el himno nacional de Inglaterra en Londres el 31 de octubre de 2010. (Clive Gee/PA via AP)

En su autobiografía, el baterista Nick Mason afirma que en 1967 el nombre de Beck sonó para reemplazar a Syd Barrett como guitarrista de Pink Floyd, pero asegura que ningún miembro de la banda tuvo la valentía de invitarlo.

En 1969, tras el fallecimiento de Brian Jones, se le ofreció a Beck un puesto en The Rolling Stones, algo que tampoco se llegó a concretar.

Durante la década del ‘70 formó un trío con el bajista Tim Bogert y el baterista Carmine Appice, pero no tuvo continuidad. Reformó The Jeff Beck Group, pero desde 1975 siguió como solista, con discos legendarios como Blow by blow y Wired, auténticos clásicos del rock.

En 1985, Beck publicó un nuevo álbum como solista, titulado Flash, producido por Nile Rodgers, donde estaba el único hit single de su carrera, People get ready, cantado por Rod Stewart.

En los años ‘90, el guitarrista gozó de una mayor participación en proyectos musicales. Contribuyó en el álbum Blaze of Glory de Jon Bon Jovi, en 1992 tocó la guitarra solista en el disco de retorno de Roger Waters, Amused to Death, un año después colaboró en The Red Shoes de Kate Bush y hasta realizó algunos ensayos con Guns N’ Roses para su concierto en París, pero no pudo concretarse debido a problemas auditivos y su recurrente enfermedad de tinnitus.

Su última actividad fue tocar con el actor y músico Johnny Depp, con quien lanzó en abril de 2020 un primer simple. Luego tocaron juntos varias veces y grabaron más canciones. También se lanzó recientemente un álbum de Ozzy Osbourne donde toca en dos temas.