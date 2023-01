Murió a los 54 años Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley cuya tumultuosa vida también incluyó una carrera musical, murió el jueves, confirmó su representante a la revista Variety. Tenía 54 años.

“Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su amada Lisa Marie”, se lee en un comunicado familiar. “Están profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todos, y piden privacidad durante este momento tan difícil”, señalaron al medio.

Presley fue hospitalizada el jueves por la mañana después de sufrir un paro cardíaco en su casa en Calabasas, California, solo dos días después de asistir a los Globos de Oro con su madre Priscilla Presley. La llevaron de urgencia a un hospital después de que los paramédicos le practicaron RCP. Su ex esposo, Danny Keough, había estado viviendo con Presley y le administró RCP antes de que llegaran los paramédicos, según TMZ.

Una de las últimas imágenes de Lisa Marie Presley junto a su madre Priscilla Presley y el actor Austin Butler que intepreta a Elvis en su película biográfica.

Lisa Marie y Priscilla Presley estuvieron en los Globos de Oro el 10 de enero para ver a Austin Butler ganar el Globo de Oro por su papel protagónico en “Elvis” como mejor actor principal en un drama. También asistieron a una fiesta previa a los Globos el domingo para “Elvis”, donde la familia honró lo que habría sido el 88 cumpleaños del Rey del Rock ‘n Roll. “Estoy tan abrumado por esta película y el efecto que ha tenido y lo que ha hecho Austin. Estoy muy orgulloso. Sé que mi padre también estaría muy orgulloso”, dijo Lisa Marie en el evento.

Lisa Marie Presley de niña junto a su padre, Elvis Presley.

Su hija, Riley Keough, ha protagonizado películas como “Zola”, “The Devil All the Time” y “Mad Max: Fury Road”.

Como hija única de una de las personas más famosas del mundo, Lisa Marie Presley lidió con el divorcio de sus padres a los 5 años, la muerte de su padre a los 9 años y un período de consumo de drogas antes de abrazar la Cienciología. Ella le dijo a Playboy que el novio de su madre había sido inapropiado con ella y que era un elemento constante en los tabloides por sus matrimonios con Michael Jackson y uno mucho más corto con Nicolas Cage.

Lisa Marie Presley estuvo casada con Michael Jackson desde 1994 hasta 1996.

Lisa Marie Presley nació exactamente nueve meses después del matrimonio de Elvis Presley con la ex Priscilla Beaulieu, quien conoció al Rey del Rock ‘n Roll a los 14 años y luego actuó en varias películas y programas de televisión después de que la pareja de celebridades se divorciara.

Heredó la mansión de su padre, Graceland. después de la muerte de su padre, abuelo y bisabuela, y luego heredó todo el patrimonio de Elvis Presley cuando cumplió 25 años. Vendió el 85% del patrimonio, que tenía un valor estimado de $ 100 millones cuando lo heredó, en 2005 a Industrial Media, pero mantuvo el control de Graceland.

Lisa Marie Presley junto a su madre Priscilla Presley y su hija Riley Keough.

Lisa Marie Presley lanzó su primer álbum como cantautora, “To Whom It May Concern”, en 2003. Produjo la exitosa canción “Lights Out” y obtuvo la certificación de marca de oro con ventas de más de 500,000 unidades. Para su segundo álbum, “Now What”, coescribió 10 canciones e incluyó una versión de “Here Today and Gone Tomorrow” de los Ramones. Ambos álbumes, lanzados por Capitol Records, debutaron en el top 10 del Billboard 200.

La rockera T Bone Burnett produjo su tercer álbum, “Storm & Grace”, lanzado en 2012 por Republic Records, en asociación con XIX Recordings de Simon Fuller. Para promocionar el álbum, Lisa Marie Presley interpretó el sencillo principal, “You Ain’t Seen Nothin’ Yet”, en los legendarios Sun Studios de Memphis, donde grabó su padre.

Lisa Marie Presley estuvo casada brevemente en 2002 con el actor Nicholas Cage.

Sus colaboraciones incluyeron un dueto con Pat Benatar en “Heartbreaker” en el evento benéfico VH1 Divas Duets y un “dueto” con su padre en “In the Ghetto”, que Elvis Presley había lanzado originalmente en 1969.

También apareció en el video de Michael Jackson para “You Are Not Alone” en 1995.

Su hijo Benjamin Keough murió en 2020 de una herida de bala autoinfligida. Además de Riley Keough, Presley tiene gemelas, Finley y Harper, con su exmarido Michael Lockwood. Antes de Lockwood, estuvo casada por menos de cuatro meses con Nicolas Cage, por dos años con Michael Jackson y antes de eso con el músico Danny Keough, quien también se desempeñó como su director musical durante un tiempo.

Le sobreviven su madre, Priscilla Presley, sus tres hijas y un medio hermano, Navarone Garibaldi.