¿Gira a la derecha la región?

El triunfo del Partido Colorado en la elección presidencial de Paraguay podría ser el inicio en la región de un giro electoral hacia el centroderecha. El candidato oficialista Santiago Peña ganó con el 47% de los votos (en Paraguay no hay segunda vuelta). El segundo lugar, con sólo 27% y muy por debajo de las expectativas generadas por las encuestas de que sería una elección “cabeza a cabeza”, lo obtuvo una alianza de opositores liberales con el progresismo, representado por el ex obispo y presidente Fernando Lugo. El tercer lugar, con el 23% de los votos, lo alcanzó Paraguayo Cubas, un populista de derecha. Es decir, los votos de centroderecha del Partido Colorado y los del populismo de derecha del Partido Cruzada Nacional, suman el 70%, mientras que la alianza de liberales y progresistas no llega al 30%. El sostén político de Peña es el ex presidente Horacio Cartes, uno de los empresarios más poderosos del país y líder del partido oficialista. La Administración Biden ha denunciado a Cartes por corrupción y exige a Peña que tome distancia de él, lo que difícilmente haga. Los candidatos opositores han acusado al ganador de haber realizado fraude, buscando invalidar la elección, lo que es poco probable que consigan. Washington tiene como prioridad en la región frenar la influencia china, pero paradójicamente, mientras el principal candidato opositor, Efraín Alegre, proponía romper relaciones con Taiwán -Paraguay es uno de los 13 países de mundo que lo reconocen como país independiente-, el candidato oficialista ha anunciado que las mantendrá. El Partido Colorado queda con mayoría en las 2 Cámaras del Congreso.

El 7 de mayo se realiza la nueva elección de constituyentes en Chile, la que tendrá voto obligatorio. El fracaso de la constitución redactada por la Asamblea electa anteriormente, donde predominaban la izquierda y el indigenismo, ha llevado al Gobierno de Gabriel Boric a hacer un segundo intento. Los constituyentes a elegir son sólo 50 y los partidos han propuesto candidatos con antecedentes en derecho constitucional. La constitución que propongan ellos será sometida a referéndum en diciembre, también con voto obligatorio. Se presentan 5 fuerzas políticas. Por un lado, el centroderecha que sigue liderando el ex presidente Sebastián Piñera. Por el otro, la extrema derecha que lidera el ex candidato presidencial José Antonio Kast. La izquierda se presenta con una coalición que responde al presidente Boric, integrada por el Frente Amplio, el socialismo y el comunismo. Una cuarta fuerza de centroizquierda está encabezada por el ex Partido Demócrata Cristiano y la quinta es el populismo independiente del empresario Franco Parisi, quien vive en Estados Unidos. Sondeos y proyecciones dan un triunfo de las dos fuerzas de derecha, que sumadas podrían alcanzar la mayoría calificada para proponer el nuevo texto constitucional. El padrón está integrado por 15 millones de personas y no se espera una concurrencia masiva. Regionalmente, sería el segundo triunfo consecutivo de la derecha en una semana, tras la elección paraguaya.

El 25 de junio tendrá lugar la elección presidencial de Guatemala, la segunda de las tres que se realizan este año en América Latina. El sistema es el de balotaje con 50% más uno para ganar en primera vuelta. Este sistema rige desde 1996 y todas las veces hubo segunda vuelta. El periodo presidencial en Guatemala es de 4 años y se vota además del presidente, 160 legisladores del Parlamento Unicameral y 20 miembros del Parlamento Centroamericano. Están inscriptos 9.400.000 electores (aproximadamente el 90% de la población mayor de edad). El padrón tiene 17% más mujeres que hombres, de las cuales el 23% son analfabetas. El voto es obligatorio, pese a lo cual la participación ha sido históricamente baja. La principal candidata es Zury Ríos de Valor-Unionista, hija del general Efraín Ríos Montt, un ex dictador guatemalteco. Ocupa el primer lugar en la mayoría de las encuestas. Su principal propuesta es emular el modelo de seguridad de El Salvador, que se hizo popular en toda América Central. La segunda candidata es Sandra Torres, ex esposa del presidente Álvaro Colom y tres veces aspirante a la presidencia. Está segunda en las encuestas, muy cerca de la anterior. Completa su fórmula con Romero Guerra, un pastor evangelista. Propone medidas para mejorar la educación y la productividad del agro. En tercer lugar se encuentra Edmund Mulet, un periodista y ex diputado y diplomático conservador. Entre sus propuestas se encuentra la jubilación universal para mayores de 65 años, medicinas gratuitas y reforma del Código Penal para endurecer las penas. Ninguno de los 3 candidatos se identifica con la izquierda. Thelma Cabrera es la candidata indigenista, que se postula por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Aunque en el país un 42% se autodefine como indígena maya y un 56% como mestizo, casi no tiene posibilidades de ganar. La segunda vuelta es el 20 de agosto y podría ser un tercer triunfo electoral de la derecha o centroderecha.

El 22 de octubre será la primera vuelta de la elección presidencial argentina y el 19 de noviembre la eventual segunda vuelta. Con claridad las chances están a favor del centroderecha, representado por Juntos por el Cambio, y Avanza Libertad, expresión de la derecha extrema, y el deterioro de la economía hace improbable el triunfo del oficialismo, que puede ser considerado de centroizquierda.

El último triunfo del progresismo fue el referéndum que en Ecuador perdió el presidente Guillermo Lasso. De ahí en más, varios triunfos de centroderecha implicarían un cambio de tendencia.