¿Estamos cerca de la vacuna contra Covid-19?

Numerosos grupos de investigación de todo el mundo están corriendo contra-reloj para desarrollar una vacuna segura y eficaz. Al menos 5 vacunas candidatas se encontrarían en estado muy avanzado de desarrollo. Este artículo cubre un reporte del progreso de las vacunas contra Covid-19 hasta el 31 de julio de 2020.

Investigadores de todo el mundo están inmersos en una carrera sin precedentes para desarrollar una vacuna contra Covid-19. El último informe de la OMS indica que más de 150 vacunas candidatas están en vía de desarrollo (https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

Draft landscape of COVID-19 candidate vaccinesThese landscape documents have been prepared by the World Health Organization (WHO) for information purposes only concerning the 2019-2020 global of the novel coronavirus.www.who.int). La mayoría de estas encuentran en fases muy tempranas de investigación, aunque 5 de ellas son las que están peleando por la cima y ya han avanzado a pruebas clínicas en humanos a gran escala.

En general el desarrollo de vacunas requiere años de pruebas y tiempo adicional para producirlas a escala. Sin embargo la actual pandemia ha generado asociaciones público/privadas sin precedentes que tienen como principal objetivo acelerar el desarrollo de vacunas contra Covid-19.

Argentina junto con Brasil se han unido a la iniciativa de la “Alianza Covax” impulsada por la OMS, que tiene como finalidad garantizar el acceso rápido, justo y equitativo a las vacunas Covid-19 en todo el mundo. “A través de Covax nuestra aspiración es poder vacunar al 20% más vulnerable de la población de cada país que participa, sin importar el nivel de ingresos, para fines de 2021. Asegurar el acceso justo no es solo una cuestión de equidad; es la forma más rápida de acabar con esta pandemia” indicó el doctor Richard Hatchett, parte de esta alianza.

¿Cómo se desarrollan las vacunas?

En la fase pre-clínica de pruebas, las vacunas son evaluadas en animales de laboratorio para determinar el desarrollo de una respuesta inmune efectiva.

En la fase I de pruebas clínicas la vacuna se administra a un grupo reducido de personas (20-100 personas) y tiene como objetivo principal evaluar si la vacuna es segura para uso en humanos.

En la fase II la vacuna se evalúa en un grupo mayor de personas (100-300) para determinar la dosis de uso adecuada y para confirmar su seguridad.

La fase III de pruebas clínicas tiene por objetivo confirmar la dosis, la seguridad y la eficacia de la vacuna. Es evaluada en miles de personas (300-3000) y los estudios incluyen la determinación de los efectos secundarios y contienen un grupo control de personas que reciben un placebo.

Si una vacuna evaluada en fase III da resultados satisfactorios, luego de una exhaustiva evaluación de datos, es aprobada para su uso en humanos y se inicia su comercialización.

Finalmente la fase IV de pruebas clínicas consiste en el ensayo de vigilancia posterior a la comercialización. Estos estudios implican la vigilancia de la seguridad (fármaco-vigilancia) y el soporte técnico continuo de la vacuna después de que recibe el permiso para venderse.

Fuente: OMS, reporte 31 Julio 2020.

Top 5 de vacunas contra COVID (Fase II/III)

Actualmente 5 vacunas candidatas contra COVID19 encabezan el ranking mundial. El modo de acción difiere entre ellas, quizás en un intento por aumentar las probabilidades de éxito.

Al menos 2 vacunas incluyen el uso de virus inactivado, una de las estrategias más antiguas, aunque no menos efectiva, usadas para el desarrollo de vacunas. Dos de ellas, usan la prometedora tecnología de ARN mensajero, que aunque aún ninguna vacuna usando esta tecnología ha sido aprobada para enfermedades infecciosas, tiene la ventaja de poder ser producida a gran escala en corto plazo. Finalmente 1 vacuna emplea el uso de un vector viral que codifica para una de las proteínas de coronavirus.

* Florencia Linero es investigadora postdoctoral, Instituto Flamenco de Biotecnología, Gante, Bélgica