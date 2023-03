Encuentros de izquierda y de derecha en la región

El viernes 17 de marzo, los ex presidentes de centroderecha de la región se reunieron en Santiago de Chile para un encuentro del grupo “Libertad y Democracia” en América Latina. Estuvieron presentes Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox y Felipe Calderón (México) y José María Aznar y Mariano Rajoy (España). El ex presidente argentino Mauricio Macri a último momento no pudo viajar y participó por Zoom. La reunión es la contracara del Grupo de Puebla, que agrupa a ex presidentes progresistas de la región. La condena a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua fue un tema central, así como también el reclamo de políticas más firmes frente al narcotráfico. Hubo señales de aproximación a los Estados Unidos y se omitieron en general las referencias a China. El encuentro no sólo busca revitalizar la centroderecha latinoamericana, que ha perdido las últimas elecciones presidenciales, sino también enfrentar a la ultraderecha, que ha pasado a ser una fuerza relevante en América Latina. En Brasil quedó segundo en la última elección presidencial Jair Bolsonaro por menos de dos puntos. En Chile lo obtuvo José Antonio Katz, quien está a la derecha de Piñera. En Perú perdió la segunda vuelta por menos de un punto Keiko Fujimori. En Colombia quedó en segundo lugar Rodolfo Hernández, quien está a la derecha incluso de Álvaro Uribe. En España, Vox también lo está respecto al Partido Popular. Es decir, se está dando en la región el fenómeno que representa Trump en Estados Unidos, que implica que el centroderecha es sustituido por la ultraderecha o populismo de derecha.

A su vez, el martes 21 de marzo tuvo lugar en Buenos Aires la reunión del Grupo de Puebla, que desde 2019 reúne a ex presidentes y líderes políticos “progresistas”. El encuentro se desarrolló en un lugar simbólico: el Centro Cultural Kirchner que recuerda al ex presidente fallecido en 2010. La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, cerró el encuentro con una ponencia: “Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”. En su discurso sostiene que los golpes militares del pasado han sido sustituidos por procesos de destitución a gobiernos progresistas combinándose para ello la Justicia, los medios de comunicación y el empresariado. Participaron del encuentro los ex presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España). También está el jurista español Baltasar Garzón. Cabe señalar que el presidente argentino, Alberto Fernández, fue miembro fundador del grupo antes de ser electo presidente. Paralelamente se realiza en la capital argentina el III Foro Mundial de Derechos Humanos. Para el oficialismo argentino estos eventos forman parte del 40° aniversario del restablecimiento de la democracia el 10 de diciembre de 1983 y el 47° del último golpe militar que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976. Participan figuras como Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la paz por su militancia en derechos humanos, así como dirigentes de Madres de Plaza de Mayo y organizaciones indigenistas. Hay representaciones de 98 países.

El 24 y 25 de marzo se reunió en Santo Domingo la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Se trata de un encuentro bianual que se ha transformado en una organización permanente y es impulsado por España. Es un ámbito donde el rey es figura central. El temario es amplio y trata temas como la crisis medioambiental, la transformación digital, la seguridad alimentaria y la arquitectura financiera internacional. Es una Cumbre con valor simbólico y pocas consecuencias operativas que en su origen tuvo significación para promover la democratización de la región. Entre los presidentes que participan están Gabriel Boric (Chile), Andrés López Obrador (México), Xiomara Castro (Honduras), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia) y otros. No está el presidente Lula (Brasil), hoy la figura política más relevante de Iberoamérica.

Mientras tanto, Lula intensifica su presencia como líder global. Su agenda comenzó en enero por el ámbito regional, participando en la Asamblea anual de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), visitando Argentina y Uruguay y reuniéndose con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el Director General de la FAO, Qu Dongju. En febrero viajó a Washington para un encuentro bilateral con el presidente Biden. En abril viajará a Portugal, país europeo que es un vínculo trascendente para Brasil por razones históricas, pero que también es una puerta de entrada a la Unión Europea. En mayo viajará por África en una fecha todavía a definir y visitando países como Angola y Senegal con los cuales se está negociando la visita. En agosto tendrá lugar la Cumbre de los BRICS que reúne a las potencias emergentes y que Brasil integra junto con Rusia, India, China y Sudáfrica. Este último país será sede este año de la conferencia, que tendrá lugar en su capital (Sudáfrica integra el grupo en representación del continente africano). Este año, el encuentro adquiere interés porque se tratará la posibilidad de ampliar el Grupo a más países. Pero septiembre será clave. Estará en la India participando en la Cumbre anual del G20 y participará en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta agenda muestra que Lula, si bien enfrenta problemas internos tanto en lo económico como en lo político, tiene una política exterior clara que desarrolla sistemáticamente.