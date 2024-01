En recuerdo de Adriano Senetiner

El 24 de noviembre pasado a los 88 años falleció Adriano Senetiner. Un empresario innovador, pionero de la transformación vitivinícola argentina. Creó empresas y marcas que son ejemplares, modelos de una economía moderna y dinámica en crecimiento. Fue un notable dirigente de entidades empresarias y asociaciones para la mejora de la economía.

Senetiner había nacido en Italia y llegó a la Argentina a los 14 años acompañado de varios familiares, hacia el año 1949.

Aquí estudió enología que sería la esencia de su formación profesional, que lo ligó a la vitivinicultura toda su vida.

Conocí personalmente a AS por el año 80/81.

No era de trato fácil, italiano de fuerte personalidad y físico, era frontal en las discusiones. Pero muy sincero, opinaba sin miedo.

Senetiner y el caso Greco

La vitivinicultura a raíz de caso Greco, había entrado en una crisis de extrema gravedad. Recordemos sólo dos datos: el precio del vino por traslado cayó de u$s 1 el litro a u$s 8 centavos en pocas semanas y durante la década de los ´80 se erradicaron en Mendoza 100.000 has. de viñedos de la mejor calidad enológica.

En el caso Greco el papel de Senetiner (Presidente del CBM 1978/83), acompañado por otros Directores del Centro fue decisiva. Como es sabido Greco había comprado una buena cantidad de bodegas, varias de ellas socias del Centro. En tal condición Héctor Greco aspiraba a ser presidente de la institución. AS no sólo se había opuesto con fuerza y denunciado la acción depredatoria de Greco, sino que se opuso con la energía y valentía que lo caracterizaba a que ocupara el cargo. El CBM no sólo sobrevivió sino que salió fortalecido.

AS siguió luchando y esclareciendo sobre la naturaleza de las crisis y muy especialmente sobre un cambio profundo que había que introducir en la vitivinicultura que permitiera elaborar vinos de alta calidad para exportar, única manera de seguir creciendo ya que el mercado interno estaba saturado.

Reconversión vitivinícola

Sí es muy interesante cómo la vida le dio desquite a AS. Volvió a ser Presidente del CBM entre 1989/92. Ahí se produce el extraordinario cambio de la política económica en el Gobierno de Presidente Menen y el Ministro Cavallo. Lo que por años había reclamado el CBM. Como si hubiera sido una “bajada de bandera” en una largada de carrera, varias bodegas estaban listas para aprovechar la oportunidad. Nieto Senetiner fue una de ellas, como Norton, y varias otras. Comenzó lo que se conoció como la reconversión vitivinícola, que nos ha traído a dónde hoy estamos.

Empresas

Debemos recordar algunos hitos empresarios. Comenzó en la sociedad Nieto y Senetiner con su suegro Nicanor Nieto, padre de su esposa Rosa, fallecida hace muchos años. Tenía bodega y viñedos en la calle Vieytes de Luján. Por esos años su vinculación con el entonces joven enólogo Walter Bressia tenían un gran éxito con el vino Santa Isabel. Luego compró la bodega de Vistalba, que originalmente había sido de John Walker, que comprara y modernizara ese otro empresario innovador que tuvo Mendoza, Ernesto Pérez Cuesta, donde el joven ing. Mario Toso (h) elaboró vinos de gran calidad.

La empresa Nieto y Senetiner fue vendida a Gregorio Pérez Companc que luego la integra a Molinos Río de la Plata. Adriano entonces constituye la empresa Viniterra y construye una nueva y moderna bodega sobre el acceso sur en Luján, además de una finca modelo en Agrelo, Villa Rosa. Finalmente, ya retirado de la actividad vende esta empresa a Cepas Argentinas SA., pero conserva Villa Rosa.

Instituciones

AS fue impulsor y fundador de instituciones que hicieron mucho por Mendoza. En los años ´70 junto a Pérez Cuesta, Peñalva, Millán, Morales y otros fundó el CEFE que luego se integraría a la Fundación Mediterránea. Fue fundador de la Asociación Tomate 2000 que revolucionó la producción de tomate para industria en Mendoza y San Juan. Fue parte importante de Frigoríficos Aconcagua SA

Cecilia

No puedo dejar de mencionar la formidable y admirada tarea de cuidado y afecto que le dedicó durante muchos años su esposa Cecilia Zunino.

Un merecido reconocimiento

El último contacto que tuve con AS fue en los primeros días de la pandemia. Por iniciativa de mi amigo Eduardo Giro el Regimiento 11 de Tupungato le entregó, en austero y solemne acto, una distinción especial por su contribución a la provincia. Asistimos sólo seis personas, obviamente el homenajeado, su amigo Andrés Peñalva, dos oficiales del Regimiento 11 de Tupungato, Giro y el que esto escribe. Fue un acto sobrio y amable en esa bella casa con vista a los viñedos en marzo. Degustamos el último vino por él elaborado, con la variedad Carmenere de su finca y el bello nombre de Adriano.