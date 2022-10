El 12 de Octubre de 1492 se completaba un largo viaje iniciado en agosto de ese año en que el navegante Cristóbal Colón, al mando de una pequeña expedición partía del Puerto de Palos bajo la tutela de los Reyes Católicos de España en busca de nuevas rutas comerciales. Su llegada, meses más tarde, a la isla de Guanahaní, bautizada por Colón como San Salvador e identificada con la actual Watling Island una de las Bahamas, cambió de manera irreversible el curso de la historia del mundo, especialmente de Europa y América. Así el desconocido y a partir de los años venideros “Nuevo Mundo”, se encontraba ya poblado por infinidad de pueblos, con imperios monumentales como el de los Incas, Aztecas, Mayas, por citar los más importantes en su desarrollo y extensión.

El Nuevo Mundo se parceló y pasó a ser propiedad de las grandes potencias europeas: Inglaterra, Francia, España, Portugal entre las principales se dividieron el territorio y perfilaron durante casi 300 años, y en algunos casos un poco más, esta parte del mundo; hasta que las revoluciones y movimientos independentistas desde el Norte al Sur, en orden cronológico, dieron origen al segundo continente más grande del mundo tal como lo conocemos hoy.

Durante décadas los países del continente, en su gran mayoría, han celebrado el 12 de Octubre como el Descubrimiento de América, como decíamos sin duda uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad, que incluso marcó el fin de una era. Argentina, a través del Decreto Nº 1584/2010 del Poder Ejecutivo Nacional, cambió la denominación del tradicional “Día de la Raza” por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sin duda un cambio que marcó una actualización en la visión y análisis de tan trascendental acontecimiento, el que según la UNESCO, es el resultante de siglos de convivencia entre personas de todas las regiones que forman un mosaico rico y plural, considerando oportunamente que esa “diversidad cultural amplía las alternativas; alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones; y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países”.

Sin duda América es precisamente uno de los lugares más diversos y ricos del mundo y responde acabadamente a la definición dada por la UNESCO, su rica historia antes y después de aquel hito del 12 de Octubre es una fuente inagotable en la que debemos abrevar para reconocer el pasado, analizar el presente y proyectar el futuro. Su extensión territorial, recursos naturales, ubicación geográfica, y por sobre todo el enorme potencial de sus pueblos hacen que América siga siendo la “tierra de las oportunidades” donde está todo por hacer; incluso ya nuestros pueblos antiguos, originarios de la actual Centroamérica, denominaban al hoy continente Americano su tierra Abya Yala, que en la lengua kuna significa “tierra en plena madurez” o “tierra en florecimiento, tierra madura, tierra fértil entre dos aguas”. Quizás entre tantas expresiones de la cultura que identifican a los pueblos, y entre la diversidad de lenguas, música, tradiciones, costumbres, y un sinfín de múltiples manifestaciones culturales podemos destacar la cocina, a través de aquel legado ancestral en la elaboración de los alimentos y que hoy algunos pueblos de América reivindican a través de la soberanía alimentaria, destacando desde como preparamos nuestros platos, que ingredientes utilizamos derivados de las riquezas de nuestro territorio, y por supuesto también como los servimos, comemos y sobre todo con quien los compartimos, en ese ritual tan nuestro de la mesa tendida, pues como sabemos “la comida no sólo nos nutre físicamente, sino que en cada bocado nos construye identitariamente”, por citar sólo un ejemplo de esta gran riqueza multicultural de la que gozamos.

Sin embargo y así como América Latina cuenta con estas grandes riquezas y constituye uno de los lugares de mayor potencial de desarrollo del mundo, es al mismo tiempo la tierra de grandes contrastes y paradojas. Y mientras sus bellezas naturales y tesoros culturales del mundo nuevo y antiguo nos maravillan, así también con esa misma incandescencia nos duele hasta los huesos por su desigualdad e inequidad que muestra uno de los continentes con mayores índices de pobreza, marginalidad e indigencia, no utilizadas aquí como sinónimos, por el contrario como categorías de las desigualdades hirientes que atraviesan el continente desde México hasta Argentina, con muy pocas excepciones. Estas desigualdades hirientes son en gran parte producto de la concentración de riquezas del mundo actual y de la codicia desmedida, en palabras del 44º Presidente de EEUU Barack Obama; y precisamente en esta parte del mundo tienen su mejor peor ejemplo, donde la gran riqueza y potencial contrasta con la realidad de hambre, desnutrición, violencia, desigualdades políticas, económicas, legales, de género, sociales, de educación, etc, que aún no podemos superar como países ni como región.

Por todo ello, el 12 de Octubre es sin duda un día de reflexión, de diálogo intercultural y construcción colectiva, quizás un día en el año de muchos, que nos permita centrarnos en los temas importantes, que nos recuerde estas “desigualdades hirientes” de nuestro continente, y nos lleve a la búsqueda de acuerdos y consensos para aprovechar toda esta riqueza multicultural pero también de recursos naturales y de todo tipo que América nos ofrece para aprovechar su potencial y por fin construir, sobre las riquezas y tesoros de esta “tierra en florecimiento”, un nuevo mundo que las presentes y nuevas generaciones puedan disfrutar, y así lograr el “país de la felicidad” del que hablaba uno de nuestros padres fundadores: el gran Manuel Belgrano. (ver: https://www.losandes.com.ar/el-pais-de-la-felicidad-por-juan-marcelo-calabria/).