El drástico cambio de WhatsApp: qué es la “lista negra” para tus contactos

WhatsApp actualmente puso en prueba una nueva característica, que permitiría a los usuarios decidir, uno por uno, a quiénes quieren ocultar el anuncio del “visto por última vez”, según informó el portal especializado GSMArena.

La compañía lleva algunos meses probando esta novedad. Recientemente empezó a ponerla a disposición de los clientes con teléfonos Android que tengan descargada la versión beta de ese servicio de mensajería. Aún se desconoce cuándo será incorporada a toda la app.

Hasta el momento, todo usuario puede decidir si su estatus de “visto por última vez” será accesible para cualquier persona, para su lista de contactos únicamente o para nadie. La novedad está en un detalle particular: de contar con ella, aparecerá la opción “mis contactos excepto...”, lo que significa que se podrá crear una “lista negra” de individualidades que no tendrán acceso a ese dato.

Sin embargo, según se dio a conocer durante la semana pasada, WhatsApp está trabajando en la creación de “comunidades”. Esta función permitirá a los administradores reunir distintos chats en un mismo grupo comunitario.

WhatsApp: cómo desactivar el visto azul

Uno de los trucos que podemos implementar es desactivar las confirmaciones de lectura para que sepan, las demás personas que te escriben, que el mensaje te ha llegado, pero no si lo has leído. Esto te permite lograr una mayor privacidad y responder cuando tengas disponibilidad de tiempo.

Para quitar esta opción, debés entrar en los ajustes de WhatsApp e ir a la sección de Cuenta. Una vez dentro, pulsá sobre Privacidad, una vez allí debés desactivar la opción de Confirmaciones de lectura. Si cambiás de opinión, puedes volver a activarla cuando quieras.

Lo que tenés que tener en cuenta es que si desactivás la confirmación de lectura, tampoco verás el doble clic azul en otras personas. Es decir, se desactiva en todas tus conversaciones y en ambas direcciones.

Whatsapp: cómo ocultar la última conexión

Por defecto, WhatsApp va a mostrarle a tus contactos cuándo fue la última vez que estuviste conectado. Esto puede darles pistas sobre si has entrado desde la última vez que te escribieron, y aunque ocultes el doble clic azul, también les hará saber si has pasado por alto sus mensajes y no has respondido.

Para quitar esta opción, debés entrar en los ajustes de WhatsApp e ir a la sección de Cuenta. Una vez dentro, pulsa sobre Privacidad, y dentro debes pulsar en la opción de Hora de última vez o Última vez. Como en otras opciones de privacidad, podrás elegir quién quieres que vea cuándo te conectaste por última vez, y puedes elegir entre todos, solo tus contactos, o nadie.