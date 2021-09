¿Cómo leer un mensaje de WhatsApp sin aparecer “en línea” ni marcar el visto?

WhatsApp es la aplicación por excelencia que nos permite comunicarnos de manera rápida y eficiente. A través de ella los usuarios pueden compartir links de reuniones de trabajo o clases en línea, noticias que se publican en medios de comunicación, fotos y videos. También tareas escolares, actividades universitarias o simplemente, hacer videollamadas grupales con amigos, familiares o compañeros de diversos rubros. Por lo tanto, su uso cumple un rol fundamental en nuestra jornada.

Muchos son los beneficios que se desprenden de esta app, sin embargo siempre debemos cuidar nuestra privacidad y prestar especial atención a la información personal que compartimos. A continuación, te mostramos dos tips para mantener nuestra cuenta privada.

Cómo desactivar las confirmaciones de lectura en WhatsApp

Uno de los trucos que podemos implementar es desactivar las confirmaciones de lectura para que sepan, las demás personas que te escriben, que el mensaje te ha llegado, pero no si lo has leído. Esto te permite lograr una mayor privacidad y responder cuando tengas disponibilidad de tiempo.

Para quitar esta opción, debés entrar en los ajustes de WhatsApp e ir a la sección de Cuenta. Una vez dentro, pulsá sobre Privacidad, una vez allí debés desactivar la opción de Confirmaciones de lectura. Si cambiás de opinión, puedes volver a activarla cuando quieras.

Lo que tenés que tener en cuenta es que si desactivás la confirmación de lectura, tampoco verás el doble clic azul en otras personas. Es decir, se desactiva en todas tus conversaciones y en ambas direcciones.

WhatsApp: cómo ocultar la última conexión

Por defecto, WhatsApp va a mostrarle a tus contactos cuándo fue la última vez que estuviste conectado. Esto puede darles pistas sobre si has entrado desde la última vez que te escribieron, y aunque ocultes el doble clic azul, también les hará saber si has pasado por alto sus mensajes y no has respondido.

Para quitar esta opción, debés entrar en los ajustes de WhatsApp e ir a la sección de Cuenta. Una vez dentro, pulsa sobre Privacidad, y dentro debes pulsar en la opción de Hora de última vez o Última vez. Como en otras opciones de privacidad, podrás elegir quién quieres que vea cuándo te conectaste por última vez, y puedes elegir entre todos, solo tus contactos, o nadie.