Cinco trucos de WhatsApp que activan funciones secretas en la app

¿Puede una app tener una función oculta a los usuarios? En apariencia sí, pero muchas veces son opciones que los usuarios descubrieron que pueden utilizar para tareas no planificadas. De eso hablamos cuando compartimos trucos de WhatsApp que no todos conocen. La gran ventaja, además, es que se ejecutan dentro del propio mensajero, lo que evita tener que instalar dudosas aplicaciones de terceros.

En este caso exploraremos algunas funciones útiles como grabar llamadas, evitar notificaciones molestas o enviar archivos sin que se sepa que son reenviados, entre otras opciones, porque si vamos a seguir con el síndrome de Estocolmo con WhatsApp al menos debemos conocerlo a fondo.

Cinco trucos de WhatsApp

1-Reenviar sin la etiqueta de reenviado

Esta opción incluye cualquier cosa que hayas recibido en tus mensajes y quieren enviar a alguien más pero evitando la incómoda etiqueta que aparece en la parte superior y que indica que mandas algo “reenviado”. Esta opción sirve tanto para usuarios de Android como iOS y para diferentes archivos, ya sea fotos, audios o videos.

Paso a paso: cómo compartir una imagen reenviada sin la etiqueta de "reenviado". Web

Lo primero que hay que hacer es buscar el contenido que deseamos reenviar y se debe pulsar sobre él para que se abran las opciones. Aquí, en vez de darle a la opción “reenviar”, lo que vamos a seleccionar es “Compartir”. En Android está en la esquina superior derecha y en iOS en la parte inferior derecha. Esa posibilidad es la que nos permite compartir un archivo en otras apps como el correo o redes sociales. Sin embargo, también da la posibilidad de compartir en WhatsApp y es lo que hay que elegir para enviarla. Solo hay que buscar al usuario y enviar, y el contenido llegará sin marcas ni etiquetas.

2-Atajos al presionar el ícono de la app

Esta debe ser una de las funciones más prácticas y menos utilizadas de WhatsApp. El truco aquí es mantener presionado el ícono de WhatsApp y se abrirá un menú de funciones sin necesidad de ingresar a la app.

Mantener presionado el ícono de WhatsApp en la pantalla del teléfono abre un menú rápido sin entrar a la app. Web

Esta opción existe desde hace años en iOS y cualquier usuario de iPhone la conoce, aunque no la utilice. En Android, en cambio, es una función relativamente nueva que da acceso principalmente a funciones esenciales.

Entre las opciones aparece un pequeño listado con acceso directo a los últimos contactos con los que un usuarios estuvo charlando. Incluso en esta opción permite ordenar los contactos si se mantiene el dedo presionado sobre alguno para arrastrarlo sobre la lista.

También hay acceso a la cámara y varias opciones para desinstalar la app o desconectarla de la versión web en caso de tener una sesión abierta en la PC.

3- Modo vacaciones

Esta es la opción más reciente y en realidad su habilitación no es expresamente para época vacacional sino para que los usuarios archivados no volvieran a molestar cuando enviaran un mensaje nuevo. Sin embargo, muchos usuarios descubrieron que la función es ideal para cuando se intenta descansar de las notificaciones y por eso mutó a “Modo Vacaciones”. Nuevamente la guía sirve tanto para Android como para iOS.

Si se archivan todos los chats, se silenciarán todas las conversaciones y a eso se le llama "modo vacaciones". Web

Lo primero que hay que hacer es buscar el contacto o grupo que no queremos que nos moleste y le damos a la opción “archivar”. Así desaparece de la lista de contactos y queda silenciado. Si queremos que “vuelva a la vida” vamos a la opción y desactivamos la opción.

Pero aún hay más. El verdadero modo vacaciones se puede activar si aplicamos la opción “archivar” a todos los contactos y grupos. Para eso hay que ir a “Ajustes” y de allí a “Chats” para luego seleccionar “Archivar todos los chats”. Nuestro WhatsApp quedará en calma sin necesidad de abandonar grupos ni bloquear contactos.

4-Grabar llamadas de WhatsApp

Esta opción es de las más simples y sirve también para cualquier otra app que permite llamadas de voz, desde Telegram a Skype o Facebook Messenger. También es válida para teléfonos con Android y con iOS de Apple.

Hacer una llamada por WhatsApp, ponerla en altavoz y abrir la grabadora permite grabar las llamadas. Web

Aunque prometimos que no hay que instalar apps de terceros, si hay que tener localizada otra aplicación además de WhatsApp para este truco. La app en cuestión es la grabadora de voz y la mayoría de los sistemas operativos para móviles traen una por defecto. Así, hay que abrir WhatsApp, llamar a un contacto o grupo y ponerlo en altavoz. Luego hay que abrir la app de la grabadora y comenzar a grabar la llamada. Sí, es así de simple y casi rústico pero muy efectivo. Vale aclarar que si hacemos esto en un ambiente muy ruidoso la grabación tomará todos los sonidos.

También se puede hacer lo mismo grabando la pantalla pero el archivo será en video y ocupará más espacio.

5-Enviar un mensaje a alguien sin agendarlo

Este truco es más enrevesado y hasta innecesario pero muchos usuarios prefieren la opción para no agendar a la persona que contactan. Aunque existen apps de terceros para hacerlo más fácil, también se puede hacer siguiendo un link oficial de WhatsApp.

Para eso vamos a abrir un navegador web y colocar la siguiente dirección: https://api.whatsapp.com/send?phone=PPNNNNNNNNN. En este esquema las letras PP representan el código del país y las N el número de teléfono con código de área.

WhatsApp ofrece un link para enviar mensajes a números que no tenés agendados. Web

Si se hace en la PC llevará a WhatsApp Web y si se hace en el teléfono nos reenviará a la app. De esa forma podremos enviar un mensaje a alguien que no tenemos en nuestra agenda.

Ese enlace sirve además para poder colocar en un sitio web para crear un acceso directo a nuestro WhatsApp para que alguien nos contacte ya sea porque tenemos un negocio o ofrecemos algún servicio.

Cuidado con WhatsApp Plus

Las demoras de WhatsApp para sumar funciones que demandan los usuarios o ya tienen otras apps abrieron la puerta a versiones alternativas. Una de las más populares es WhatsApp Plus, que permite un nivel de personalización y diseño tal que muchos la terminan instalando en reemplazo de la versión oficial. Se consigue a través de Google y funciona solo en Android.

WhatsApp Plus.

Aunque es muy popular tiene pros y contras. Entre sus ventajas está que permite enviar archivos más pesados que la versión oficial (hasta 50MB contra los 16MB actuales) o personalizar el “visto” ya que se puede elegir quién puede verlo y quién no. También tiene más emojis y posibilita cambiar colores de la app. Pero no todo es maravilloso allí. Su gran desventaja es que no es una versión oficial y por lo tanto no garantiza privacidad. Además es excluyente porque para funcionar pide desinstalar el WhatsApp original.

También al tratarse de una app no autorizada, se corre el riesgo de que WhatsApp suspenda la cuenta del usuario y no pueda usar ninguna.

Actualizaciones, sin prisa pero sin pausa

Lo hemos contado muchas veces: WhatsApp tiene una larga lista de funciones que no terminan de llegar. Sin embargo, su actualización se ha vuelto más constante aunque muchas opciones aún son promesas incumplidas. Una de ellas es la función multidispositivo que anunció hace tiempo. Aunque está avanzada y permitirá hasta 4 equipos y sin necesidad del teléfono, aunque no está liberada para todos los usuarios.

Lo mismo pasa con la encriptación de las copias de seguridad en la nube y la opción de apelar dentro de la app en caso de suspensión de la cuenta.